"Путін може прожити ще 20 років": дипломат назвав серйозну помилку українців

Українці повинні розраховувати не на смерть глави Кремля, а на свої спроможності і свою здатність знищувати противника швидше, ніж він відновлюється.

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Нардеп і дипломат Богдан Яременко назвав серйозну помилку українців/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

У країні-агресорці Росії ніхто не готується до смерті російського диктатора Володимира Путіна, у них не мислять категорією "Путін не вічний", як в Україні чи на Заході. Глава Кремля може прожити навіть ще 20 років.

Тому українцям варто розраховувати не на смерть Путіна, а на свої спроможності і свою здатність знищувати противника швидше, ніж він відновлюється. Таку думку висловив народний депутат України, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко під час чату на Главреді.

"Я не бачу такої підготовки (підготовки до смерті Путіна в РФ – ред.). Більше того, схоже що там у керівництві ніхто не мислить такими категоріями, як у нас чи в західній пресі – "Путін не вічний". Путін насправді може прожити і 20 років. Вибачте, 20 років – це для когось ціле життя: у нас деякі хлопці та дівчата лише стільки і встигають прожити перед тим, як геройські загинути на фронті", – зазначив Яременко.

За його словами, Путін може жити ще дуже-дуже довго. Рівень кремлівської медицини та рівень організації його життєдіяльності достатні для цього.

"З одного боку, це виглядає смішно і карикатурно, коли Путін сидить за довгими столами, коли його ховають від найближчого оточення за 10 метрів, але з іншого – це свідчить про те, що організація і забезпечення його життєдіяльності на дуже високому рівні. Щоправда, можливо, така відірваність від людей негативно впливає на ментальний стан Путіна. Хоча, можливо, це лише картинка", – сказав нардеп.

На думку Яременка, зараз немає причин вважати, що Путін скоро помре від якоїсь хвороби чи вже помер.

У той же час нардеп не відкидає варіанту, що у російського диктатора можуть бути двійники. Але, за його словами, якби Путін помер, навряд чи це довго можна було б тримати у таємниці.

"Адже оточення Путіна, яке бачить себе у "треуголке" російського Наполеона, тобто наступним правителем, навряд чи довго терпітиме двійника", – сказав Яременко.

Тому, за його словами, українцям потрібно ставити не на смерть Путіна. Варто ставити на свої спроможності і свою здатність знищувати противника швидше, ніж він відновлюється, а, відповідно, втрачати менше людських і матеріальних ресурсів, ніж він хотів би.

"Так, це піт, кров і сльози, але я думаю, що вони нам окупляться. Якщо ми не будемо робити дурних поспішних висновків про те, що станеться чудо. Станеться – прекрасно, адже чудо на те і чудо, що ніхто його не планує і не готує, воно стається саме по собі. Але жити сподіванням на нього якось несерйозно, по-дитячому. Тому я б не ставив на те, що Господь зробить нам такий подарунок", – підсумував Яременко.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Чи можливий розпад Росії

Раніше дипломат назвав сценарій розпаду Росії. Дипломат Володимир Огризко зазначив, що масштабні протести в Росії можуть прискорити розпад країни, особливо коли внутрішні структури у Кремлі почнуть боротися між собою.

Також раніше командир РДК Денис Нікітін висловлював думку, що Росія зменшиться до Підмосков'я. Він висловив впевненість, що країна-агресор Росія не існуватиме в нинішньому вигляді, у разі приходу до влади в РФ "Російського добровольчого корпусу".

Нагадаємо, раніше нардеп Богдан Яременко сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеці. Поки Росія продовжує існувати в нинішньому вигляді, українці не зможуть почуватися в безпеці.

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