Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС: Буданов заявив про найстрашніше

За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

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Буданов заявив про замінування Запорізької АЕС / Колаж Главред, фото УНІАН, скріншот

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції і додатково замінували Запорізьку АЕС.

В ефірі телемарафону Буданов зазначив, що окупанти почали виведення своїх військ за півгодини до теракту.

За його словами, існує багато цікавих фактів про те, як саме росіяни здійснили свій теракт на Каховській ГЕС.

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"Найцікавіше, що за півгодини (росіяни - ред.) вийшли по радіомережі на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали зібратися і швидко покинути територію. В цей же час прибула група спецназу. І після цього сталося те, що сталося", - розповів Буданов.

За його словами, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію. Це застало їх зненацька.

Російські окупанти замінували Запорізьку АЕС

За словами Буданова, вони замінували ставок-охолоджувач станції.

"На жаль, станом на даний момент певна загроза існує. Ще раз кажу певна. Тому що Запорізька АЕС як перебувала, так і знаходиться під контролем окупаційних військ", - сказав Буданов.

Він зазначив, що через те, що росіяни знищили дамбу Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - сказав він.

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Відомо про загиблих та велику кількість зниклих безвісти після підриву дамби ГЕС.

Місцеві жителі на окупованих територіях Херсонщини повідомляють про велику кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місцеві жителі бачать загиблих всередині їхніх будинків через вікна.

Біолог Владислав Балинський назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕС. Проблема з водозабезпеченням населення може стати однією з основних. Крім цього, вода розмила мінні поля, і міни тепер можуть бути де завгодно.

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