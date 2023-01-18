"Путін любить символічні дати": другу хвилю мобілізації в РФ можуть оголосити вже сьогодні - ISW

18 січня господар Кремля повинен виступити в Санкт-Петербурзі на честь 80-річчя прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда.

Володимир Путін сьогодні вступить у Санкт-Петербурзі / скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін може заявити про другу хвилю мобілізації або оголосити війну Україні найближчими днями. Можливо, це станеться вже сьогодні, 18 січня. Такий розвиток подій не виключають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У середу Путін виступить з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-річчя радянських військ, які прорвали нацистську блокаду Ленінграда, рідного міста Путіна. Оскільки Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, деякі російські провоєнні блогери вважають, що господар Кремля скористається цією можливістю, щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною.

При цьому українська і західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня.

Крім того, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив 17 січня, що виконає директиву Путіна про проведення широкомасштабної військової реформи в період з 2023 по 2026 рік для розширення Збройних сил Росії. Ймовірно, такі заходи заплановані в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також для того, щоб створити умови для швидкої побудови значно сильнішої російської армії.

Шойгу також зазначив, що Росії необхідно посилити ключові структурні компоненти Збройних Сил РФ, у зв'язку з чим Кремль має намір відновити Московський і Ленінградський військові округи, сформувати новий армійський корпус в Карелії (на кордоні з Фінляндією), а також нові самодостатні угруповання військ на окупованій території України. Крім того, буде сформовано 12 нових маневрених дивізій.

Ці реформи демонструють намір Росії реформувати російські збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь в цілому, а не тільки для нинішньої війни проти України, як раніше оцінювали в ISW. Однак поки неясно, чи зможуть російські збройні сили рости, як описав Шойгу, впродовж трьох років.

Як повідомляв Главред, раніше видання The Times з посиланням на західну розвідку писало, що в Росії можуть офіційно оголосити початок другої хвилі мобілізації вже найближчим часом, а нова масштабна атака на Україну, ймовірно, трапиться вже в квітні 2023 року.

Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни також вважають, що в 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, існує щонайменше три варіанти розвитку подій.

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