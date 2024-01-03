"Путін кровожерливо готується до виборів": Мельник сказав, як часто РФ може бити ракетами

Через кілька причин окупанти не можуть так масовано бити по Україні ракетами, як робили це минулої зими.

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Олексій Мельник сказав, як часто РФ може бити ракетами/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ, КМВА

Є кілька причин, чому цієї зими російські окупанти не атакують Україну ракетами так часто і масовано, як минулої зими. Перша причина полягає у тому, що в країни-агресорки Росії залишилася обмежена кількість ракет, і окупантами доводить економити. Друга причина – недостатня кількість носіїв ракет.

Також невідомо, чи достатньо в окупантів підготовлених екіпажів, адже для таких ударів потрібна додаткова підготовка. Крім цього, потрібен час на програмування польоту цієї ракети і закладення до її бортового комп'ютера координат цілей та траєкторії її польоту. Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду.

Мельник нагадав, що у 2022 році атаки енергетичну інфраструктуру почалися ще у жовтні, й тоді російські окупанти розраховували на те, що до моменту настання піку холодів енергосистема України буде знищена. Зараз, найімовірніше, визначальним обмеженням була кількість ракет, які Росія змогла накопичити.

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"Тому що це було не лише відновленням ракет для так званої СВО, оскільки були дані, що Росія пішла в "мінус" власних недоторканих запасів. Тому що ті самі "Іскандери", які Росія також зараз використовує, є засобом стратегічного рівня, адже призначені для використання як звичайних, так і тактичних ядерних боєголовок. Тому основним фактором все-таки було обмеження наявності таких ракет для проведення масованих атак", – зазначив Мельник.

У той же час він пояснив, що для подібних ударів важлива не лише наявна кількість ракет, але й наявність носіїв. Він зазначив, що якби РФ навіть і захотіла випустити усі ракети в одному залпі, то, наприклад, літак МіГ-31К, який є носієм "Кинджалу", може брати на борт лише одну ракету.

"І кількість таких літаків у РФ трохи більше одного десятка. Крім того, невідома кількість підготовлених екіпажів (адже для цього, очевидно, необхідна додаткова підготовка). Також є момент, пов’язаний з часом, необхідним для програмування польоту цієї ракети та закладення до її бортового комп'ютера координат цілей та траєкторії її польоту. Досвід минулого року свідчить про мінімальну періодичність від тижня до десяти днів. Атака 2 січня довела, що тривала підготовка, яка передувала удару, дозволила росіянам провести її з мінімальним інтервалом", – сказав Мельник.

Він зазначив, що у нього немає однозначної відповіді, чи є у російських окупантів можливість провести атаку у тому ж масштабі з урахуванням вищеназваних факторів.

"Якщо у Росії є такі можливості, то росіяни намагатимуться повторювати подібні атаки. І тут не слід забувати, що Путін наразі готується до президентських виборів і йому треба демонструвати або перемоги, або щось таке, що задовольнило б кровожерливий запит російського народу на цю війну", – підсумував Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Ракетні удари РФ по Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову 2 січня було поранено 130 людей, щонайменше п’ятеро загинули – по двоє в рКиєві і Київській області, ще одна – в Харкові.

Начальник КМВА розповів, чому РФ змінила тактику атак по Києву. За його словами, Київ був і є метою №1 для агресора. Загарбники хочуть влаштувати блекаут, змусити киян сидіти без світла, тепла, води і газу, щоб викликати паніку у Києві та в усій Україні.

Також раніше українців попередили про загрозу нового ракетного удару РФ. Неприємно вразила велика кількість ракет "Кинджал", якими РФ б'є по Україні, наголосив експерт Валерій Романенко.

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