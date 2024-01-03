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"Київ був і є метою №1 для агресора": глава КМВА розповів, чому РФ змінила тактику атак

Альона Вороніна
3 січня 2024, 11:07
Загарбники хочуть влаштувати блекаут, змусити киян сидіти без світла, тепла, води і газу, щоб викликати паніку у Києві та в усій Україні.
Сергій Попко, ракетный удар оккупантов по Киеву 2 января
Глава КМДА розповів, чому РФ змінила тактику атак на Київ/ колаж: Главред, фото: Facebook Сергій Попко, КМВА

Російські окупанти змінили тактику ударів по Києву. Масований удар по столиці України 2 січня російські загарбники провели у світлу пору доби та із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння.

Таким чином країна-агресорка Росія намагається, зокрема, влаштувати блекаут, змусити киян сидіти без світла, тепла, води і газу, щоб викликати паніку у Києві та в усій Україні. Про це сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв’ю сайту ТСН.ua.

"Масовані обстріли із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння – це нова тактика ворога. Але ціль не змінилася. Від початку повномасштабного вторгнення Київ був і є метою №1 для агресора. Зруйнувати місто, його інфраструктуру та житлові будинки. Спробувати влаштувати нам блекаут – без світла, тепла, води та газу. Вбити, покалічити мешканців. Загнати терором киян в стан паніки і відчаю. Такі в окупантів цілі", – зазначив Попко.

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Він наголосив: російські загарбники сподіваються, що зламавши столицю України, вони зламають моральних дух і опір всієї Української держави.

Також голова КМВА зазначив, що окупанти великою навалою ракет і дронів навіть у світлий час доби хочуть показати свою владу і свою перевагу. При цьому окупанти намагаються показати це як Україні, так і всьому цивілізованому світові.

"Але окупанти досі не усвідомили, що в українців найголовніше – це наш дух. Його не вбити жодною ракетою. Попри навіть такі найжорстокіші повітряні удари, Київ буде жити і працювати для фронту. Працювати для нашої Перемоги. Бо це одна єдина мета усіх українців", – наголосив очільник КМВА.

У той же час він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися до укриттів та переконувати своїх близьких власним прикладом, що потрібно дбати про безпеку.

"Як би відмінно не працювала наша протиповітряна оборона, всі повинні бути в укриттях. І не ведіться на панічні настрої та вороже ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації – ред.). Ми відбили наступ на Київ на початку 2022-го року. Ми наростили засоби ППО. Ми стаємо сильнішими. І маємо бути ще сильнішими. Духовно в першу чергу. Ворогу нас не зламати", – зазначив Попко.

Масований ракетний удар РФ по Україні 2 січня

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову 2 січня було поранено 130 людей, щонайменше п’ятеро загинули – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів". За його словами, були атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні. Він наголосив, що Україні необхідна зброя для захисту міст від російських атак.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку. Він наголосив, що РФ відповість за кожне забране життя.

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