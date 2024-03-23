"Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні": у Білому домі зробили важливу заяву

За кожен день затримок із наданням допомоги українці платять власною кров’ю, наголосив радник Білого дому.

https://glavred.net/ukraine/putin-ispolzuet-kazhduyu-minutu-dlya-udarov-po-ukraine-v-belom-dome-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10552361.html Посилання скопійоване

Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні, зазначив Кірбі/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Хмельницькій області, скрін

У Білому домі засудили ракетну атаку по Україні, які сталася у ніч на 22 березня, і наголосили, що російський диктатор Володимир Путін намагається використовувати кожну хвилину для ударів по Україні.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ. Він наголосив, що дуже важливо продовжувати надавати допомогу українцям, щоб вони могли захищатися від атак країни-агресорки Росії.

"Це ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури", – заявив Кірбі. відео дня

Радник Білого дому зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "не сидить склавши руки", поки Україна залишається без допомоги від партнерів. Кірбі закликав Палату представників якомога швидше ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, щоб надати Україні озброєння, яке є для неї життєво важливим.

"Він (Путін – ред.) використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, і ми теж не повинні… Як ми побачили лише за останні два дні, кожен день затримок у Палаті – це ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю", – зазначив Кірбі.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що РФ може продовжити удари по енергосистемі України – в ISW назвали мету окупантів. Російські загарбники намагаються використати на свою користь те, що через затримки із допомогою від західних партнерів Україна не може зміцнити своє ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред