Хмара назвав мету Путіна та розкрив єдиний спосіб, як зупинити РФ

Для України це екзистенційна війна, підкреслив Євген Хмара.

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У МО розкрили спосіб зупинити РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важливе із заяв Хмари:

Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її мета – вся Україна

Зупинити РФ може лише відчуття поразки, якого можна досягти силою

Росія прагне захопити всю Україну, а не лише Донецьку та Луганську області, і зупинити Володимира Путіна може лише відчуття поразки, якого можна досягти лише силою, переконаний міністр оборони України Євген Хмара.

"Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її мета - вся Україна. Для України це екзистенційна війна. Путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії", - сказав він на зустрічі з журналістами.

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За його словами, мета кремлівської верхівки - захопити всю українську територію, знищити українську державність і представити це як історичний внесок у розвиток російської держави.

"Будь-які наші поступки Путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження того, що тиск діє й агресію можна продовжувати", – підкреслив Хмара.

Він зазначив, що Росія розглядає можливість додаткової хвилі мобілізації: залучити ще близько 300 тисяч осіб цього року та ще 300 тисяч наступного. За словами міністра, це є реакцією на проблеми РФ у війні, постійне зростання втрат на фронті.

"Путіна може зупинити лише відчуття, що він починає програвати цю війну. Це можна зробити лише силою – і лише ефективно", – переконаний Хмара.

/ Інфографіка: Главред

Подоляк назвав фактор, який може змінити хід війни восени

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк припустив зниження інтенсивності бойових дій уже восени. За його словами, багато чого залежатиме від того, чи зможе російська армія досягти цілей своєї нинішньої наступальної кампанії.

Як зазначив Подоляк, Кремль розраховує використати літній наступ для захоплення нових територій. Якщо російським військам не вдасться досягти очікуваного результату, їхня активність на фронті може суттєво зменшитися.

На думку радника голови ОП, такий сценарій може вплинути на подальший перебіг війни та створити умови для її завершення.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ. З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора. З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка). З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

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