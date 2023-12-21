'Путін ходить по лезу ножа': збільшення витрат на армію може призвести до краху РФ - Грант

Британський полковник Грант вважає, що Путін перебуває в небезпечному становищі через збільшення витрат Росії на армію.

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Путін ризикує, витрачаючи рекордны кошти на оборонний сектор / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Путін, запускаючи рекордний бюджет, фактично втягує себе в довготривалу війну. Його основна мета полягає в виснаженні України та Заходу, використовуючи стратегію економічного та військового тиску. Путін вже давно говорив про ці наміри і тепер втілює їх у життя. Про це роповів полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант в ефірі "Еспресо".

Згідно затвердженого бюджету на 2024 рік, понад третину витрат Росії буде спрямовано на армію та оборонно-промисловий комплекс, що на 70% перевищує рівень 2023 року.

"По-перше, хочу сказати, що нічого нового немає у діях Путіна, адже він вже давно про це говорить. І він фактично зараз робить те, що ми від нього й очікували. Путін втягнув себе у гру кривавої затяжної війни. Він хоче виснажити Україну, виснажити Захід. Тому впродовж цих двох років він про це говорить. Ми не маємо дивуватися з цього приводу. По-друге, Путін буде витрачати третину їхнього бюджету на поліпшення оборонного сектору", - сказав Грант. відео дня

За словами експерта, витрати, які Путін спрямовує на зміцнення оборонного сектору, навряд чи залишать економіку осторонь. І хоча такі величезні витрати можуть принести покращення у військовій сфері, вони також можуть призвести до серйозних проблем для російської економіки в майбутньому.

"Чи турбується Путін про економіку? Чи підтримає економіка таке зростання витрат на військовий комплекс? Дехто може сказати, що у Північній Кореї так роблять. А дехто скаже, що, може, і народ повстане, адже буде занепад країни. Якщо вони хочуть мати таку економіку, яка буде підкріплювати військовий комплекс, зокрема того, що потребує Росія, витрачаючи такі колосальні суми грошей, то треба розуміти, що такі витрати були за часів радянщини. Путін фактично ризикує, ходить по лезу ножа, якщо він витрачає стільки на оборонний сектор", - додав він.

Грант підкреслив, що така ситуація може позначитися на народі та загальному стані країни, адже подібні витрати були типовими за часів радянської епохи та можуть стати причиною занепаду країни.

Плани Путіна

Нагадаємо, Путін готовий до ракетної війни з країнами НАТО. Проте Росія не планує відкритої війни з Північноатлантичним альянсом

Також Путін вважає, що західні країни намагались "пошматувати" Росію, пропонуючи поділити її на частини. На його думку, РФ є "завеликою" для Європи та США.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін повідомив, що Росія не відмовиться від своїх цілей у війні проти України і продовжить наступ на українські території. Він вважає, що це виправдовується тим, що Захд не відмовляється від стратегії стримування Росії.

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