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Путін задоволений захопленою територією в Україні: готовий до перемир'я - NYT

Руслана Заклінська
23 грудня 2023, 18:00
Попри заяви про продовження війни, президент Росії Володимир Путін висловлює готовність до перемир'я в Україні.
Путін задоволений захопленою територією в Україні: готовий до перемир'я - NYT
Президент РФ готовий заморозити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрін з відео kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін вважає поточний момент найсприятливішим для укладання угоди про припинення бойових дій в Україні. Попри свої заяви про продовження війни в Україні, Путін через дипломатичні канали висловлює готовність до припинення вогню та переговорів. Про це в суботу, 23 грудня, повідомило видання The New York Times, посилаючись на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників.

За даними NYT, вже від вересня він висловлював інтерес до перемир'я, яке припинило б бойові дії на поточних позиціях. Восени 2022 року російський диктатор робив спроби домовитись про перемир'я. Після того, як ЗСУ розгромили армію окупантів на північному сході, Путін стверджував, що задоволений захопленими територіями.

Інформація від джерел видання свідчить, що Путін стратегічно маневрує, щоб зменшити ризики війни, яка триває довше, ніж він очікував. Сигнали про можливе перемир'я надходять через різні канали, включаючи уряди країн, що мають зв'язки з Росією та США.

відео дня

За словами одного з високопосадовців, який зустрічався з представниками уряду РФ цієї осені, у Кремлі готові до переговорів щодо припинення вогню.

"Ми готові до переговорів про припинення вогню"… Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі бою", – сказав високопосадовець.

"Він, насправді, готовий зупинитися на поточних позиціях", - підтвердив один із колишніх високопоставлених російських чиновників. Однак Путін "не готовий відступати ні на метр" від захоплених позицій.

Чому зараз Путін хоче перемир'я

Щодо часу, співрозмовники NYT вважають, що Путін вважає нинішній час найбільш сприятливим для такої угоди. Бойові дії на фронті знаходяться в тупику, контрнаступ України не приніс значних змін, а підтримка Заходу знизилась через конфлікт в Секторі Гази.

Деякі аналітики стверджують, що Путін може відкласти будь-які переговори до можливого повернення Дональда Трампа до влади в США. Але колишні російські чиновники кажуть, що Путін хотів би укласти угоду раніше: оптимальний момент, за словами одного з джерел - до президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

Угода про перемир'я з РФ

Щодо вимог, Путін не вимагає більше зміни уряду Зеленського в Україні. Але, за словами американських чиновників, пропозиція про перемир'я від Кремля передбачає збереження суверенності України з Києвом як столицею, за умови передачі під контроль Росії понад 20% української території.

Хоча Путін демонструє готовність до угоди, деякі американські чиновники вважають, що це може бути спробою Кремля відвести увагу і не є реальною готовністю Путіна до компромісу. Колишні російські урядовці також зауважують, що Путін може змінити своє рішення, якщо російські сили отримають перевагу на полі бою.

Плани Кремля

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни стверджується, що Путін не лише хоче утримати вже окуповані території України, але й має намір розширити зону окупації. Це протирічить деяким західним твердженням про те, що Росія вже програла війну.

Також Путін не тільки підтвердив продовження наступу РФ на Україну, але й виправдовує це, посилаючись на дії Заходу у стримуванні Росії. Він стверджує, що РФ не відмовиться від своїх військових цілей через цю стратегію західних країн.

Крім цього, Владислав Селезньов, колишній речник Генерального штабу ЗСУ, підкреслив, що Путін та його оточення відкрито висловлюють плани щодо контролю над східноєвропейськими країнами. Він наголосив на важливості захисту не лише України, але і інших країн, які можуть стати метою російської агресії.

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перемир'я The New York Times Володимир Путін війна Росії та України
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