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РФ відповіла ЗСУ ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві: є поранені та загиблі

11 листопада 2022, 07:58

Вночі окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві. В результаті двоє людей загинули, двоє - поранені. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ракетний удар по Миколаєву
Ракетний удар по Миколаєву окупанти завдали вночі 11 листопада / Фото t.me/mykolaivskaODA

У ніч на п'ятницю, 11 листопада, у Миколаєві прогриміли вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога. Окупанти вдарили по житлових будинках, є загиблі та постраждалі.

Як повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, в результаті ракетного удару дві людини загинули, двоє - поранені.

"Тварі у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених", - написав Кім в Telegram.

В результаті удару зруйнований під'їзд житлового будинку з п'ятого по перший поверх, повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області. Проводяться пошуково-рятувальні роботи.

РФ відповіла ЗСУ ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві: є поранені та загиблі
Фото ДСНС
РФ відповіла ЗСУ ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві: є поранені та загиблі
Фото ДСНС
РФ відповіла ЗСУ ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві: є поранені та загиблі
Фото ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники 31 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб'єктів у низці областей. Частина Києва була без світла і води через ракетний удар. У кількох областях також зникли світло і вода.

Пізніше диктатор РФ Володимир Путін цинічно пояснив, чому країна-агресор Росія масовано вдарила ракетами по території України вранці в понеділок, 31 жовтня. Він заявив, нібито таким чином РФ відповіла на атаку на російські кораблі в Севастополі.

Інші новини:

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