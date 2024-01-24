'Перебити єдину дорогу': РФ готується скинути близько 500 авіабомб на Авдіївку

Офіцер "Легіону Свободи" зазначив, що майже за 25 км на максимальних висотах літак скидає керовану авіабомбу і вона плануючи долітає до Авдіївки.

https://glavred.net/ukraine/perebiti-yedinu-dorogu-rf-gotuyetsya-skinuti-blizko-500-aviabomb-na-avdijivku-10535936.html Посилання скопійоване

Росіяни змінюють тактику на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов повідомив, що сьогодні варто акцентував увагу не на спробах окупантів зайти в Авдіївку, а на кількості КАБів, яку вони застосовують, щоб перебити єдину дорогу.

"Ворог у величезній кількості застосовує Каби. Близько 500 КАБів буде скинуто за цей місяць на Авдіївку. Тобто, за цей короткий період 2024 року, було випущено набагато більше КАБів, ніж за весь минулий 2023 рік. КАБи вони використовують для того, щоб перебити єдину дорогу. Окупанти розуміють, що тільки стерши місто з лиця землі, вони зможуть якимсь чином посунути Сили оборони України", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

КАБ - авіабомба, яка планує і скидається з літака. ЇЇ точність не така висока як у ракет, але руйнівна сила КАБів набагато вища, зауважив Морозов.

відео дня

"Приблизно за 25 км на максимальних висотах літак скидає керовану авіабомбу і вона плануючи долітає до Авдіївки. Це робиться для того, щоб повністю знищити будинки, як можливі опорні пункти Сил оборони. Так само ці КАБи летять на стару частину Авдіївки, в пошуках будинків, де можуть перебувати Сили оборони. КАБи в такій кількості можуть знищити все живе, не тільки Сили оборони, а повністю знищити місто", - додав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни зафіксували просування окупантів вулицями Авдіївки. Загарбникам вдалося просунутися в районі ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної.

Сили оборони стрімко знищують бронетехніку окупантів в Авдіївці. Українські військові активно знищують ворожу техніку, якою росіяни підтримують піхоту. За три дні окупанти втратили 41 одиницю техніки.

Ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку. Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку. Останнім часом ворог дуже активно гатить по дорозі.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.