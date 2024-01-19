'Росіяни скрізь тиснуть': ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку

Останнім часом ворог дуже активно гатить по дорозі, наголосив Віталій Барабаш.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-skriz-tisnut-vorog-namagayetsya-pererizati-yedinu-dorogu-na-avdijivku-10534469.html Посилання скопійоване

Росіяни наступають на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку.

"Ситуація дуже напружена. В першу чергу ворог намагається перерізати дорогу на Авдіївку. На жаль, вона в нас одна, іншої логістики в нас немає. Тому всі свої зусилля росіяни кидають саме на це. Росіяни скрізь тиснуть, відбуваються десятки обстрілів міста", - наголосив Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, останнім часом ворог дуже активно гатить по дорозі.

відео дня

"У військових свої задачі, які вони покладають суто на логістику. У нас свої задачі - це евакуація, гуманітарна допомога, доставлення продуктів, медицини, палива для генераторів", - додав Барабаш.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що окупанти накопичують великі резерви у Донецьку та готуються до нового наступу на Авдіївку. Окупанти значно послабили свої наступальні дії на Авдіївському напрямку тоді, коли вдарили морози й намагаються компенсувати це зараз.

У ЗСУ оцінили ймовірність оточення Авдіївки. Найактивніші бойові дії зараз відбуваються в районі Авдіївки. Російські окупаційні війська знову активно використовують бронетехніку для підтримки та висадки піхоти.

Сили оборони стрімко знищують бронетехніку окупантів. Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки. На опублікованих 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.