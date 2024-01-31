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Без підготовки не приймуть: чоловікв на держслужбу братимуть лише з військовим досвідом

Руслана Заклінська
31 січня 2024, 16:28
У законопроєкті про мобілізацію пропонують зміни до умов працевлаштування на державну службу чоловіків.
Без підготовки не приймуть: чоловікв на держслужбу братимуть лише з військовим досвідом
Військова підготовка тепер обов'язкова для всіх, хто хоче працювати на державній службі / Колаж: Главред, фото: Верховна Рада України, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Чоловіків, які вперше працевлаштовуються на державну службу, пропонують приймати на роботу лише у випадку, якщо вони мають базову загальновійськову підготовку або вже проходили військову службу. Про це вказано у законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" на сайті Верховної Ради.

Без підготовки не приймуть: чоловікв на держслужбу братимуть лише з військовим досвідом
Текст порівняльної таблиці законопроекту / Фото: скріншот

Згідно з пропозицією, чоловіків віком до 60 років, які не мають базової загальновійськової підготовки або військового досвіду, не прийматимуть на державну службу. Однак це правило не поширюється на звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби.

Крім цього, нововведення не стосується чинних державних службовців, а лише тих, хто буде влаштовуватися на державну службу вперше.

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Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України відправив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію, яка передбачає ряд важливих змін у сфері військової служби та мобілізації. Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроєкт має ряд важливих положень, серед яких - вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віку, надання додаткової відпустки військовослужбовцям, які були звільнені з полону, а також залучення органів місцевого самоврядування до проведення мобілізаційних заходів.

Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати можуть розглянути оновлену версію законопроекту про мобілізацію вже 6 лютого. Голосування першого читання заплановано на цю дату.

Крім цього, нардеп Ярослвав Железняк зазначив, що час винесення законопроєкту на друге читання буде визначено Комітетом, і ймовірно, це станеться не раніше 22 лютого. У випадку значної кількості правок процедура розгляду може затягнутися на кілька днів. За його словами, закон не набуде чинності до березня, а після його прийняття передбачається місяць перехідного періоду.

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