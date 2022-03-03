"Путін - божевільний карлик": окупанти почали масове бомбардування Сумської області

Жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, так як місто залишилося без тепла.
Російські окупанти почали бомбити Суми та область. Про нову атаку військ РФ повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
"В Охтирці в Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомблять Суми. В принципі, вся Сумська область зараз - територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська. Бомбардування міста Суми почалося близько 18:00", - повідомляє Живицький.
Він зазначив, що жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, оскільки місто залишилося без тепла.
"Охтирка залишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії.
Також вже добу працюємо над організацією евакуації з території області. Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін - божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто знищують нашу країну. Без жодної причини", - сказав голова Сумської ОДА.
Раніше голова Охтирської громади Павло Кузьменко повідомив, що російська авіація почала бомбити мирне місто. Бомба потрапила в ТЕЦ, також обстріляні житлові квартали.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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