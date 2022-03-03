"Путін - божевільний карлик": окупанти почали масове бомбардування Сумської області

Охтирка / соцмережі

Російські окупанти почали бомбити Суми та область. Про нову атаку військ РФ повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"В Охтирці в Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомблять Суми. В принципі, вся Сумська область зараз - територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська. Бомбардування міста Суми почалося близько 18:00", - повідомляє Живицький.

Він зазначив, що жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, оскільки місто залишилося без тепла.

"Охтирка залишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії.

Також вже добу працюємо над організацією евакуації з території області. Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін - божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто знищують нашу країну. Без жодної причини", - сказав голова Сумської ОДА.

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Раніше голова Охтирської громади Павло Кузьменко повідомив, що російська авіація почала бомбити мирне місто. Бомба потрапила в ТЕЦ, також обстріляні житлові квартали.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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