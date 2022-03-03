Зеленський розповів, про що готовий говорити з Путіним

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий на рівних розмовляти з Володимиром Путіним на будь-які теми, які турбують російську владу.

"Я повинен розмовляти з Путіним. Тому що немає іншого шляху зупинити війну. Тому я повинен це робити. Я відкрита людина, я знаю всі питання, які зачіпає президент Путін, його оточення, міністр закордонних справ. Я вважаю, що потрібно говорити без образ, без умов - просто поговорити як чоловіки і як люди...",- сказав президент на пресконференції.

Зеленський зазначив, що готовий обговорити всі питання, "я всі їх розумію дуже глибоко".

"Про Україну, про її мову, про проблематику російської мови, як вони говорять, хоча її не бачу – готовий говорити теж. Про Донбас окупований або не окупований. Про "ДНР","ЛНР", про все, що відбувається", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що до президентства і до війни був популярною персоною в Білорусі, Казахстані та Росії, тому, за його словами, "прекрасно розуміє ментальність цих народів".

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"Знаю, де ми однакові, де різниця і де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир. Ми готові до цього. Ми хочемо миру. Не треба з нами говорити як з країною іншого сорту, іншої планети", - зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, "якщо ми говоримо по-людськи і на рівних, ми піднімемо всі питання щодо "небезпеки" або як вони хочуть її назвати. І вирішимо всі питання".

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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