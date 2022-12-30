"Хай живуть при царі-батюшці": Кулеба запропонував "запхати" РФ в кордони і "закрити на замок"

Головне завдання - погасити агресію, яка йде від РФ, впевнений глава МЗС України.

Дмитро Кулеба спрогнозував післявоєнну Росію / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував питання про те, якою може бути Росія після закінчення війни.

Він вважає, що якою б не була влада в Росії, РФ за своєю суттю не зміниться. Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це має зупинити набагато ширше коло людей, які вірять, що можна з Росії зробити ліберальну, демократичну країну", - підкреслив глава МЗС.

Він упевнений в тому, що важливим є подолання такого існуючого наративу.

" І погодитись з тезою, що Росія є такою, якою вона є, і наша задача – не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою", - зазначив співрозмовник.

Разом з тим він говорить про те, що післявоєнним завданням є перетворення РФ з агресивно-авторитарної країни в "просто авторитарну, консервативну".

"Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - додав Кулеба.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не піде ні на які компроміси з російськими вбивцями.

Війна між Україною і Росією не передбачає ніякої альтернативи, крім перемоги однієї зі сторін, написав він у Twitter.

Він підкреслив, що компромісів і нових "Мінсків" також не передбачається.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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