Ракети та тонна вибухівки: генерал про сценарій знищення Керченського мосту

Серед загроз для мосту російська сторона особливо виділяє ракети "Фламінго" FP-5, зазначає Микола Маломуж.

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Розкрито сценарій знищення Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Головне із заяв Маломужа:

Йдеться про застосування ударних безпілотників, ракет і морських дронів

Серед загроз РФ особливо виділяє ракети FP-5

Українські Сили оборони мають у своєму розпорядженні засоби, які теоретично дозволяють атакувати Кримський міст як з повітря, так і з моря. Йдеться про застосування ударних безпілотників, ракетного озброєння та морських дронів.

Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, найбільш виправданим моментом для таких дій може стати початок великої операції з деокупації Криму.

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За оцінкою генерала, серед загроз для об’єкта російська сторона особливо виділяє ракети "Фламінго" FP-5.

"Знищити міст одним або навіть кількома ударами — фактично неможливо. Але у нас є повітряні безпілотні комплекси, а також морські безпілотні системи. Однак питання в тому, наскільки ефективною є тактика комбінованого удару і наскільки вдасться вивести споруду з ладу", — сказав Маломуж.

Він підкреслив, що ключова мета має полягати не в локальних пошкодженнях, а в повному припиненні використання переправи для військових перевезень. За його словами, для цього необхідно вивести з ладу не тільки опорні елементи, а й залізничну та автомобільну частини мосту.

Експерт зазначив, що таке завдання можуть виконувати різні види ракет із потужною боєголовкою, а також підводні безпілотні апарати, здатні доставляти значні заряди вибухівки. За його словами, подібні технології вже застосовуються в сучасних операціях.

"Можна доставляти заряди і в півтонни, і в тонну, головне — вміло підготувати операцію. Якщо ж діяти комплексно, основних стратегічних ресурсів може бути до восьми. До того ж усі засоби, отримані від партнерів, дають змогу завдавати ударів на відстань до 300 кілометрів, а міст розташований саме в цій зоні ураження", — пояснив Маломуж.

На думку колишнього керівника розвідки, за умови грамотної підготовки однієї або двох масштабних операцій може виявитися достатньо, щоб надовго позбавити міст функціональності. Він вважає, що питання полягає не в можливості такого сценарію, а в термінах його реалізації, тоді як підготовка подібних дій ведеться в умовах суворої секретності.

/ Главред

Масштабна операція: ЗСУ завдали ударів по цілях РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели комплексну операцію, спрямовану проти військової інфраструктури та об’єктів забезпечення на тимчасово окупованих територіях.

За даними командування, під час операції безпілотні апарати вразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу. Серед них — командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також об’єкти паливної та енергетичної інфраструктури.

У ЗСУ зазначають, що подібні операції дозволяють виводити з ладу елементи системи управління та постачання противника, знижуючи його оперативні можливості за рахунок застосування високоточного озброєння без участі наземних сил.

Удари по цілях РФ — новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Чонгарський міст паралізовано. Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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