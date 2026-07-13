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Україну накриє небезпечна погода: синоптики оголосили штормове попередження

Марія Николишин
13 липня 2026, 15:58
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Синоптики кажуть, що вдень температура підніметься до +28 градусів.
Україну накриє небезпечна погода: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вівторок
  • Де прогнозується туман

Погода в Україні у вівторок, 14 липня, буде переважно хмарною. Очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, 14 липня вночі на Правобережжі, вдень по всій Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через грози.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Україну накриє небезпечна погода: синоптики оголосили штормове попередження
Де оголошено жовтий рівень небезпечності / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні 14 липня

Завтра на всій території України буде хмарно з проясненнями. Прогнозуються короткочасні дощі та грози. Лише на півдні та сході країни вночі опадів не очікується.

Водночас на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря вночі складатиме +14…+19 градусів, а вдень підніметься до +23…+28 градусів.

Україну накриє небезпечна погода: синоптики оголосили штормове попередження
Погода 14 липня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві 14 липня

У вівторок в Києві та області також прогнозується хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, грози.

Температура по області вночі буде в межах +14…+19 градусів, вдень - +23…+28 градусів.

У Києві вночі температура складатиме +17…+19 градусів, вдень +25…+27 градусів.

Крім того, синоптики додали, що у Києві та області також оголошено І рівень небезпечності.

Україну накриє небезпечна погода: синоптики оголосили штормове попередження
Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що після періоду прохолоди в Україну поступово повернеться довгоочікуване потепління. При цьому, на відміну від низки європейських країн, виснажливої спеки не очікується.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що до кінця тижня денні показники температури на крайньому півдні та на Закарпатті поступово досягнуть позначок +33…+35 градусів.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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