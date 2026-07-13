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Підозрюється у вбивстві цивільних: екскомандира 155-ї ОМБр затримали - деталі

Марія Николишин
13 липня 2026, 13:55оновлено 13 липня, 14:46
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Зеленський наголосив, що притягнути до відповідальності всіх винних - це потреба всієї країни.
Підозрюється у вбивстві цивільних: екскомандира 155-ї ОМБр затримали - деталі
Комбрига 155-ї бригади затримали / колаж: Главред, фото: 21-й армійський корпус, t.me/Klymenko_MVS

Коротко:

  • Екскомбрига 155-ї бригади затримали у справі про вбивство
  • Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі
  • Усі причетні будуть притягнені до відповідальності

Комбрига 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів у Київській області, затримали. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині.

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"Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде", - йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що керівник області разом з начальником поліції області спілкувались із громадою Калинівки.

"Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі. Дякую всім, хто допомагає, і представникам медіа - за небайдужість", - підсумував Зеленський.

Деталі затримання комбрига 155-ї ОМБр

Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко також повідомив, що поліція затримала 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині.

"Жахливий злочин. Резонанс, який він викликав, став запуском публічної дискусії щодо поведінки окремих військовослужбовців у тилу. Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас - недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті", - написав він.

За його словами, дюди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних.

"Оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину. Розслідування не відбуваються у прямому ефірі, не про все можна відразу говорити", - додав він.

Клименко наголосив, що розслідування триває.

"Мої співчуття родині загиблих. Винні понесуть відповідальність за скоєний злочин", - підкреслив міністр.

Злочинній групі оголошено підозру за фактом вбивства

В Національній поліції України повідомили про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей.

Зазначається, що двоє братів перестали виходити на зв’язок, а за кілька днів їхні тіла правоохоронці виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області.

"Повідомлення про безвісне зникнення братів надійшло до поліції Київської області 3 липня. Одразу після цього слідчі та оперативники розпочали масштабний комплекс розшукових заходів. Під час огляду місця проживання зниклих поліцейські виявили ознаки вчинення тяжкого злочину: пошкоджене обладнання системи відеоспостереження, сліди пострілів та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Що стало причиною злочину

В поліції розповіли, що між одним із братів та місцевою мешканкою напередодні виник словесний конфлікт через те, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження брати висловилися нецензурною лайкою.

Встановлено, що після цього чоловік односельчанки, який є військовослужбовцем, вимагав вибачень перед його дружиною, однак чоловіки у грубій формі відмовили.

"Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців. За даними слідства, фігуранти проникли на територію домоволодіння потерпілих, застосовуючи вогнепальну зброю, силоміць вивезли на автомобілі двох чоловіків до іншої області, незаконно утримували їх упродовж тривалого часу, після чого вбили", - додали правоохоронці.

9 липня поліцейські встановили місце приховування тіл убитих. Під час огляду виявлено численні вогнепальні поранення, що свідчать про особливу жорстокість скоєного злочину.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру вісьмом учасникам організовано злочинної групи за незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Одному з фігурантів повідомлення про підозру за умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Наразі обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Водночас екскомандиру бригади повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Скандал з подвійним вбивством у 155-й ОМБр - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше командира військової частини А5001 Збройних сил України оголосили в розшук. У самій частині представники правоохоронних органів проводять необхідні слідчі заходи в рамках відкритого провадження. Військовослужбовці та інші особи, які фігурують у справі, тимчасово відсторонені від виконання службових обов’язків.

Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукували після того, як дев'ять військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Крім того, під час обшуків у військовослужбовців 155-ї бригади ЗСУ, які фігурують у справі про викрадення двох братів у Київській області, було виявлено понад тисячу патронів і гранат.

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Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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