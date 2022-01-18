"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясо

В Україні подорожчає куряче м'ясо / УНІАН

В Україні продовжують зростати ціни на м'ясо, але все одно курятина залишається найдешевшим продуктом, якщо порівнювати зі свининою і яловичиною.

Зараз на українських ринках і магазинах цей продукт залишається найдемократичнішим за ціною, пише "ТСН".

У Держстатистиці повідомили, що в грудні 2021 року один кілограм курячої тушки коштував в середньому 72 грн. Філе в середньому 117 грн.

За нею йде свинина, за неї просять 123 грн за кілограм. Втім, найдорожчим м'ясом в країні залишається яловичина. Цей продукт стартує від 182 гривень за кілограм.

Ціни на м'ясо в Україні: що буде з курятиною?

Як розповів президент ГО "української організації захисту споживачів послуг" Олег Тітамір у коментарі "Фактам", найближчим часом м'ясо курки дорожчатиме.

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"Під загрозою колапсу сьогодні - птахівництво та переробка м'яса птиці, оскільки газ є основним енергоносієм, використовуваним підприємствами цього сегмента у виробничому процесі, для дотримання мікроклімату в пташниках. Постачальники газового ресурсу пропонують Птахівникам ціни на січень у розмірі 59-60 грн за кубометр палива, що є непідйомним рівнем і загрозою для всієї галузі. У зв'язку з цим, також зросла і вартість кормів", - повідомив експерт.

Ціни на м'ясо істотно зросли в січні

За даними сайту Мінфін, в грудні кілограм свинячого ошийка можна було купити в середньому за 147,98 грн, а зараз його вартість 153,60 грн.

Ціни на м'ясо в Україні в січні:

Свинячий підчеревок подорожчав зі 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.

Шашлик зі свинини подорожчав зі 142,02 грн/кг до 148,49 грн/кг.

Грудинка середня ціна кілограма на сьогодні 105,28 грн.

Свинячу лопатку можна купити за 111,69 грн/кг. В грудні вона коштувала 110,55 грн.

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