150 гривень за кг: в Україні рекордно злетіли ціни на м'ясо

Ціни на м'ясо в Україні / Reuters, pixabay

В Україні навіть після передсвяткових закупівель продовжує дорожчати свинина. Ціни на м'ясо істотно зросли в порівнянні з попереднім місяцем.

За даними сайту Мінфін, у грудні кілограм свинячого ошийка можна було купити в середньому за 147,98 грн, а зараз його вартість 153,60 грн.

Ціни на м'ясо в Україні в січні

Свинячий підчеревок подорожчав зі 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.

Шашлик зі свинини подорожчав зі 142,02 грн/кг до 148,49 грн/кг.

Грудинка середня ціна кілограма на сьогодні 105,28 грн.

Свинячу лопатку можна купити за 111,69 грн/кг. В грудні вона коштувала 110,55 грн.

При цьому кілограм свинячих ребер подешевшав зі 109,86 грн до 103,65 грн.

Як розповів голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, за даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі.

Зростання реальних доходів населення в 2021 році не змогло компенсувати витрати на товари і послуги першої необхідності.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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