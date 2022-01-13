УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

150 гривень за кг: в Україні рекордно злетіли ціни на м'ясо

13 січня 2022, 15:15

На тлі зростання цін на м'ясо кілограм свинячих ребер подешевшав.

ціни, м'ясо
Ціни на м'ясо в Україні / Reuters, pixabay

В Україні навіть після передсвяткових закупівель продовжує дорожчати свинина. Ціни на м'ясо істотно зросли в порівнянні з попереднім місяцем.

За даними сайту Мінфін, у грудні кілограм свинячого ошийка можна було купити в середньому за 147,98 грн, а зараз його вартість 153,60 грн.

Ціни на м'ясо в Україні в січні

  • Свинячий підчеревок подорожчав зі 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.
  • Шашлик зі свинини подорожчав зі 142,02 грн/кг до 148,49 грн/кг.
  • Грудинка середня ціна кілограма на сьогодні 105,28 грн.
  • Свинячу лопатку можна купити за 111,69 грн/кг. В грудні вона коштувала 110,55 грн.

При цьому кілограм свинячих ребер подешевшав зі 109,86 грн до 103,65 грн.

Як розповів голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, за даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі.

Зростання реальних доходів населення в 2021 році не змогло компенсувати витрати на товари і послуги першої необхідності.

Реклама

читайте такожДесяток вже 45 гривень: коли закінчиться шалене зростання цін на яйця в Україні

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте також:

viber
м'ясо ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «150 гривень за кг: в Україні рекордно злетіли ціни на м'ясо». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніПритягують бідність: які речі потрібно викинути з кухні Який хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіологаЯкий хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіолога Гороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіхГороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіх Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиЯк приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечки Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків
16:10

Мережу порвало відео із Закарпаття: свиня втекла з причепа прямо під час руху

15:55

Відведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": РФ вибухнула заявоюВідео

15:42

Зі шлунка 6-річної дитини дістали 32 магнітні кульки: в "Охматдиті" кажуть, що це рекордВідео

15:32

Температура під -30°: Україну накрили люті морозиВідео

15:21

Помер Народний артист України актор Євген Федорченко

Реклама
15:15

150 гривень за кг: в Україні рекордно злетіли ціни на м'ясоВідео

15:11

За програмою Зеленського зробили ще одну трасу "Малого карпатського кола" – від Долини до Хуста

14:50

В ЄС поставили умову Росії: запуск ПП-2 залежить від ситуації навколо УкраїниВідео

14:48

У Львові дитина рік пролежала в комі і прокинулася на Різдво

14:47

Як зараз виглядає піжон-красунчик з серіалів Не народися вродливою і Бідна Настя Петро Красилов

14:31

Загроза удару РФ з моря і висадка десанту: у ВМС назвали сценарій військового вторгнення в УкраїнуВідео

14:20

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

13:57

У РФ погрожують військовими варіантами вирішення ситуації навколо УкраїниВідео

13:57

Вихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні

13:39

"Перенесуть добре і не помруть": інфекціоніст назвав категорію людей, яких "помилує" штам ОмікронВідео

13:35

Пожежа спалахнула в Харківському університеті імені Каразіна: студентів евакуюють, кадри з місцяВідео

13:31

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони свята

13:27

Газова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення РосіїВідео

13:13

Ціни на бензин і дизель злетіли: підвищена гранична вартістьВідео

13:07

Мюзикл з Олею Поляковою Нова Снігова Королева покажуть по телебаченню - де і коли дивитися

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

12:44

Відкладати на квартиру 8 років: українцям дали сумний прогноз купівлі нового житлаВідео

12:41

Протеже Вакарчука Христина Соловій показала міцний прес та ідеальні ніжки в купальнику

12:25

Як швидко очистити машину та скло від снігу та льоду: найкращі способи

12:24

Ізраїльтянка оскаржує в суді материнство найстаршої матері України, Підвербна ховає донькуВідео

12:11

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

11:57

Москву приперли до стінки: експерт пояснив, що стане політичною смертю ПутінаВідео

11:37

Військові "ігрища" РФ біля кордонів України розлютили Захід: Данілов закликав надати Києву потужну допомогуВідео

11:34

Під Києвом Дід Мороз вибив чоловіку зуби за безкоштовне фото

11:33

Олександр Усик показав рідкісне фото з 12-річною дочкою - вона "рознесла" батька в пух і прах

11:31

Двоє дітей залишилися сиротами: водій, якого тричі ловили п'яним за кермом, влаштував смертельну ДТП

11:26

Українцям світить підвищення мінімальної пенсії: кому і коли чекати надбавкиВідео

11:25

Отримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналуПогляд

11:18

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

10:53

"Кредит схвалили за секунду": шахраї обчистили рахунок клієнта ПриватБанку, в банку розводять руками

10:43

Цукор рекордно подорожчає: українців шокували прогнозом зльоту цінВідео

10:39

Одяг - у крові, волосся обрізане: у Києві сталася серія нападів на жінок

10:33

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

09:55

Одяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рікФотоВідео

09:52

Долар різко злетів: українці дізналися несподіваний прогноз нового подорожчанняВідео

Реклама
09:50

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

09:49

"Зробити їм це складно": Данилов розповів про план Путіна щодо УкраїниВідео

09:47

Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"Відео

09:15

Запровадження "карток на їжу": українцям пояснили, в чому підступВідео

09:00

Інструкція від Цитрусу: як рейдернуть бізнес в Україні реклама

08:52

Військові навчання Росії поблизу українського кордону: до чого готується МоскваПогляд

08:42

Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисячВідео

08:24

Як заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схемуВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

08:05

Поразка РФ у боротьбі за Україну і страх Заходу перед війною: у США пояснили дії МосквиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти