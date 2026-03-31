Трамп бачить лише один спосіб завершення війни в Україні - що пропонує

Президент Зеленський розкрив деталі бачення команди Трампа щодо завершення війни і вплив конфлікту з Іраном на Україну.

https://glavred.net/war/tramp-vidit-lish-odin-sposob-zaversheniya-voyny-chto-predlagaet-ukraine-i-v-chem-opasnost-10753178.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив ключовий недолік плану Трампа

Ви дізнаєтеся:

Як США планують завершити війну в Україні

Як Росія співпрацює з Іраном

Чи надає Росія Ірану розвіддані та супутникові знімки

Чому Зеленський не контактував з Ізраїлем

Яку вигоду отримує Росія від війни в Ірані

У США розглядають територіальні поступки як один із варіантів припинення війни. Водночас Україна не готова "платити" за мир власними територіями, адже не є агресором. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

За словами Зеленського, переговори української делегації у Маямі зі спецпредставниками Трампа не дали результату.

відео дня

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити?" - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна не є агресором і його турбує те, що "ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки". Глава держави також висловив занепокоєння, що після завершення конфлікту навколо Ірану США можуть посилити тиск на Київ для досягнення домовленостей із Москвою.

Чому РФ вигідно укласти мирну угоду саме зараз - думка експерта

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що Росії може бути вигідно укласти мирну угоду з Україною.

За його словами, одним із потенційних бонусів для Москви може стати можливість для Дональда Трампа залучити Росію до врегулювання інших міжнародних конфліктів. Також Кремль міг би просувати ідею спільного впливу на глобальні процеси разом із Китаєм.

"Але, на мій погляд, це неможливо, враховуючи внутрішні обставини самої Росії. Тому значної вигоди від цієї ситуації вони не отримають", - зазначив аналітик.

Андрусів наголосив, що навіть у разі підписання угоди економічний ефект буде тимчасовим. Мир може лише трохи сповільнити кризові процеси в російській економіці, але не здатен забезпечити її відновлення чи зростання. Таким чином, максимум, на що може розраховувати Кремль, - це пауза та часткове стабілізування ситуації, а не стратегічний прорив.

Співпраця РФ з Іраном

Окремо Зеленський заявив про поглиблення співпраці Москви та Тегерана. За його словами, Росія передає Ірану військові технології та досвід, зокрема у застосуванні FPV-дронів.

"Це відкрита інформація – відео, на якому іранці атакують гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів."Чому саме FPV-дрони? Росія та Україна використовують ці дрони на полі бою – лише на полі бою. Зазвичай вони мають радіус дії 10–20 кілометрів і створюють "кіл-зони", - зазначив він.

На думку президента, це може свідчити про підготовку до нових наземних операцій у регіоні.

"Я сказав: "Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі". Такі речі, як FPV, – це досвід Росії, яким вона поділилася з Іраном", - додав Зеленський.

РФ передає Ірану розвіддані

Президент України повідомив, що Київ має докази передачі Росією Ірану супутникових знімків військових об’єктів США, Європи та критичної інфраструктури на Близькому Сході. Зеленський розповів, що йдеться про дані щодо баз у Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та ОАЕ

Зеленський зазначив, що подібну тактику Росія застосовувала і проти України перед ракетними ударами, тому є підстави вважати, що Москва допомагає Тегерану з вибором цілей.

"Я думаю, що Росія підтримує Іран безпосередньо, на 100%. Той самий формат обміну супутниковими знімками, як і у випадку з Україною", - припустив прездент.

Яка вигода РФ від війни в Ірані

Президент наголосив, що затяжна війна на Близькому Сході є стратегічно вигідною для Кремля. За його словами, більшість лідерів регіону не зацікавлені у затяжних конфліктах, адже їхній головний пріоритет - стабільний розвиток економіки. Йдеться про фінанси, бізнес, технології та туризм, які можуть ефективно розвиватися лише в умовах миру та безпеки. Водночас досягнення цього миру залежить насамперед від політики США, позиції Ірану, дій Ізраїля, а також від намірів Росії.

"Я впевнений, що Росія хоче тривалої війни. У них є переваги: ​​США зосереджуються на Близькому Сході та можуть зменшити військову допомогу Україні. Санкції частково знято. Я бачу лише переваги для Росії від продовження війни з Іраном", - сказав Зеленський.

На запитання, чи занепокоєний він, що тривала війна в Ірані перешкоджатиме постачанню зброї Україні, Зеленський відповів: "Я не просто стурбований, я впевнений, що у нас будуть такі виклики. Абсолютно".

Крім того, часткове послаблення санкцій і зростання світових цін на енергоресурси сприяють зміцненню російської економіки.

"Санкції було послаблено – частково, але все ж послаблено, – і Росія починає зростати економічно. Я бачу для Росії лише вигоди, адже вона не думає про людські життя, особливо коли йдеться не про російські життя", - додав він.

Чому Зеленський не відвідав Ізраїль

Зеленський прокоментував відсутність контактів із Ізраїлем під час свого візиту на Близький Схід. За його словами, після початку конфлікту з Іраном низка країн зверталася до України по допомогу, однак Ізраїль цього не зробив.

Президент зазначив, що не спілкувався з прем’єр-міністром Біньямін Нетаньягу вже близько двох років. Він вважає, що "Ізраїль має вирішити", чи хоче він співпрацювати з Україною.

Зеленський припустив, що ізраїльський уряд намагається зберігати баланс у відносинах між Україною та Росією, навіть попри співпрацю Москви з Іраном. Водночас він наголосив, що Київ відкритий до співпраці, адже обидві країни мають взаємно важливі ресурси.

"У нас є те, що йому потрібно, і в нього є те, що нам потрібно... у нас великий дефіцит у сфері протиповітряної оборони. Але в нас є те, чого немає в Ізраїлю, і ми готові до цього діалогу", - додав Зеленський.

Тиск на російську економіку

Президент зазначив, що Україна повинна бити по слабких місцях російської економіки, зокрема енергетичному сектору. Він додав, що санкції, далекобійні удари України та конкуренція на енергоринку вже призвели до значного дефіциту бюджету РФ.

"Коли твоя країна менша за ворога, ти маєш знаходити його слабкі місця і визначати пріоритети... Усі ці чинники призвели до дефіциту російського бюджету на рівні приблизно 100 млрд дол. у 2026 році. Наразі ж їхні енергетичні доходи зростають щодня, і це нам не допомагає", - наголосив Зеленський.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред