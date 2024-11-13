Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

Джо Байден і Дональд Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату.

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Дональд Трамп і Джо Байден провели переговори / Скриншот YouTube-канал WSJ

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Підсумки зустрічі Байдена і Трампа

У Білому домі обговорили Україну

Зустріч президента США Джо Байдена і його наступника Дональда Трампа тривала майже дві години і, окрім передачі влади й актуальних питань американської політики, зачепила проблему війни в Україні, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Байден і Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату Білого дому, повідомляє Голос Америки.

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"Зустріч була змістовною, відбувся обмін поглядами. Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які постали перед країною та світом", - зазначила представниця Білого дому.

"Нарешті президент повторив те, що сказав обраному президенту на наступний день після виборів і американцям у Рожевому саду минулого тижня: "У нас відбудеться впорядкована і мирна передача влади", - повідомила вона.

Як уточнює видання The New York Post, під час сьогоднішньої зустрічі Байден і Трамп говорили про війну в Україні та на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп і Байден зустрілися в Білому домі. Зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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