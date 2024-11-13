Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

Олексій Тесля
13 листопада 2024, 22:35
275
Джо Байден і Дональд Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату.
Байден, Трамп
Дональд Трамп і Джо Байден провели переговори / Скриншот YouTube-канал WSJ

Основне:

  • Підсумки зустрічі Байдена і Трампа
  • У Білому домі обговорили Україну

Зустріч президента США Джо Байдена і його наступника Дональда Трампа тривала майже дві години і, окрім передачі влади й актуальних питань американської політики, зачепила проблему війни в Україні, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Байден і Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату Білого дому, повідомляє Голос Америки.

відео дня

"Зустріч була змістовною, відбувся обмін поглядами. Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які постали перед країною та світом", - зазначила представниця Білого дому.

"Нарешті президент повторив те, що сказав обраному президенту на наступний день після виборів і американцям у Рожевому саду минулого тижня: "У нас відбудеться впорядкована і мирна передача влади", - повідомила вона.

Як уточнює видання The New York Post, під час сьогоднішньої зустрічі Байден і Трамп говорили про війну в Україні та на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп і Байден зустрілися в Білому домі. Зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

Інші новини:

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Джо Байден війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

00:23Україна
"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

23:42Україна
Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

23:31Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Останні новини

00:23

"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

13 листопада, середа
23:42

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

23:31

Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

23:06

"Вона зайшла до нього в палату - і він помер": мама Узєлкова звинуватила колишню невістку

22:36

"Що ти з собою зробила": що сталося з екс-солісткою гурту "Тату"

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
22:35

Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

22:15

"РФ треба дотиснути до миру": Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

22:04

"Не ображайте батьків": куди зникла мама путіністки Наташі Корольової

21:53

"Чіткі часові рамки": США найближчими тижнями передадуть військову допомогу - Сибіга

Реклама
21:17

"Бігають мурашки": шикарна Тіна Кароль заінтригувала ніжними фото в одному піджаку

21:11

Берлін посилить Київ системами ППО: Зеленський розкрив деталі переговорів із Шольцем

20:55

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

20:53

Мама В'ячеслава Узєлкова не пустила Марину Боржемську попрощатися із сином

20:52

Суворі прикмети і заборони: що не можна робити напередодні Різдвяного посту

20:50

Раковина буде сяяти, як нова: один елемент видалить плями за лічені хвилини

20:21

Україна може розробити ядерну зброю за лічені дні: ЗМІ розкрили деталі

20:15

Росіяни в формі ЗСУ намагалися прорватися на Харківщині - Генштаб

20:09

"Боляче і злочинно": Росія зруйнувала павільйон, де знімали шоу "Мастер Шеф"

20:05

Приголомшлива головоломка з морозивом: лише одиниці знайдуть 3 пусті ріжки за 30 секунд

20:00

Після звинувачень у невірності: Нікітюк "замаскувалася" та змінила імідж

Реклама
19:58

Святковий одяг на Новий рік: чи варто діставати найкращу сукню з гардеробу

19:39

Демобілізація обмежено придатних до 25 років: Комітет нацбезпеки ВР провалив голосування

19:28

Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

19:17

Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

19:10

"20 січня закінчиться війна": це вже просто не смішноПогляд

18:59

Меланія Трамп готується порушити правило першої леді - ЗМІ

18:42

"Для Росії закон не писаний": Жданов назвав два варіанти завершення війни

18:38

Трамп і Байден зустрілись у Білому домі: про що вони говоритимуть

18:23

РФ будуть "обнуляти": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом

18:19

У 2025 році може піднятись тариф на передачу електроенергії: що відомо

18:10

Яке створіння на Землі не пʼяніє від алкоголю: вчені розкрили справжній феномен

17:37

Активний наступ почався: в ЗСУ розповіли про загострення і хід боїв на Півдні

17:33

"Без логіки": Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні

17:13

У Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України

17:09

Можуть здаватись абсолютно чистими: 5 речей, які ви забуваєте прати частіше

17:05

Виявився "ходоком": названо ім'я "причини" розлучення Г'ю Джекмана - ЗМІ

16:57

У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік: принесуть успіх, щастя та удачуВідео

16:33

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

16:28

Енергетичний піт-стоп: чому в Україну повернулися відключення світла

16:26

У НАТО назвали умову введення військ в Україну і пригрозили "викинути" росіян

Реклама
16:02

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

15:59

Звідки пішла традиція ставити ялинку на Новий рік: коли наряджати ялинку 2024Відео

15:55

Які "плани" можуть бути у Путіна і Трампа на Україну: Жданов дав неочікуваний прогнозЕксклюзив

15:43

Як на місяць позбутися пилу в будинку: допоможе копійчаний чудо-спрей

15:40

"Настали чорні дні": Трамп може почати серйозно тиснути на Україну - Жданов

15:33

Не переконати: 5 найупертіших знаків зодіаку

15:12

США не дадуть Україні Tomahawk: Жданов пояснив, як Путін "кинув" Трампа

14:50

Трамп хоче створити буферну зону в Україні: у Пентагоні неочікувано відреагували

14:50

Бої на стику трьох областей: чи може РФ розпочати великий наступ - Братчук

14:40

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти