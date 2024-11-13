Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

Основне:
- Підсумки зустрічі Байдена і Трампа
- У Білому домі обговорили Україну
Зустріч президента США Джо Байдена і його наступника Дональда Трампа тривала майже дві години і, окрім передачі влади й актуальних питань американської політики, зачепила проблему війни в Україні, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, Байден і Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату Білого дому, повідомляє Голос Америки.
"Зустріч була змістовною, відбувся обмін поглядами. Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які постали перед країною та світом", - зазначила представниця Білого дому.
"Нарешті президент повторив те, що сказав обраному президенту на наступний день після виборів і американцям у Рожевому саду минулого тижня: "У нас відбудеться впорядкована і мирна передача влади", - повідомила вона.
Як уточнює видання The New York Post, під час сьогоднішньої зустрічі Байден і Трамп говорили про війну в Україні та на Близькому Сході.
Раніше повідомлялося про те, що Трамп і Байден зустрілися в Білому домі. Зустріч Байдена і Трампа відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої.
Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.
Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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