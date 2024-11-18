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Дозвіл на далекобійні удари по РФ: у Трампа зробили скандальну заяву

Олексій Тесля
18 листопада 2024, 22:29
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Адміністрація Джо Байдена не оголошувала про своє рішення заздалегідь, каже Майк Волц.
Дозвіл на далекобійні удари по РФ: у Трампа зробили скандальну заяву
У Дональда Трампа оцінили дозвіл бити вглиб РФ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Основне:

  • Волтц розкритикував рішення адміністрації Байдена
  • КНДР може відправити більше солдатів, кажуть у Трампа

Дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів по території країни-агресора РФ нібито загрожує подальшою ескалацією війни, заявив конгресмен від Флориди Майк Волц, якого обраний президентом США Дональд Трамп планує призначити радником із національної безпеки.

Він підкреслив, що адміністрація Джо Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення щодо далекобійних ударів по Росії, передає "Голос Америки".

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"І це, знаєте, ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер - десятки тисяч солдатів. Адміністрація (Байдена. - Ред.) реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну", - каже соратник Трампа.

При цьому він також висунув конспірологічну теорію, мовляв, Іран може продати нафту до Китаю, що посприяє відправленню ракет і безпілотників у Росію, "а ті зі свого боку завдають ударів по українській критичній інфраструктурі".

"Тож це (дозвіл Байдена. - Ред.) подія, але тактична. Президент Трамп говорить про велику стратегію: як ми можемо змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні? Якими мають бути рамки угоди, і хто сидітиме за цим столом?", - додав Волц.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред із посиланням на співробітника Інституту вивчення війни, ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів у зоні досяжності ATACMS, крім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.

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Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

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