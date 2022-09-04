Окупанти змушують школярів у Мелітополі фотографуватися з "Путіним"/ УНІАН

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі російські загарбники змушують дітей у школах фотографуватися з портретом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь". Зазначається, що такий інцидент стався у місті ще у перший день нового навчального року.

У міських школах 1 вересня навчання почалося з ввідного уроку, який виявився просто фонтаном російської пропаганди, яку вилили на голови дітям. Школярам розповідали нісенітниці про те, що такої держави, як Україна, нібито взагалі не існує. Натомість є Росія.

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А вже на перерві маразм окупантів загострився ще більше – вони запропонували дітям сфотографуватися "на пам'ять" на фоні портрету російського диктатора Путіна. Багато дітей відмовилися це робити, а вже наступного дня не прийшли до школи.

Оскільки діти тепер не хочуть ходити до школи, загарбники взялися за їхніх батьків. Вони то погрожують їм, то намагаються підкупити, пропонуючи заплатити 10 тисяч рублів, якщо ті приведуть своїх дітей в окуповані школи.

Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів в ефірі національного телемарафону, що російські загарбники постійно крутять учням у школах на окупованих територіях гімн країни-агресорки Росії. Також там всюди виставляють російські прапори.

Вибухи в Мелітополі

В окупованому Мелітополі у Запорізькій області 3 вересня прогриміло 5 вибухів на аеродромі. Саме там окупанти намагалися розставити свою військову техніку.

Після цього там прогриміло ще кілька вибухів. Точними ударами ЗСУ вивели з ладу техніку ворога. Відзначається, що місцеві жителі зафіксували, як з боку аеродрому вивозили розбиті військові машини рашистів. Крім цього, після нової серії вибухів рашисти тягнули на лафеті другий підбитий вертоліт.

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