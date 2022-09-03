У Мелітополі гримлять нові вибухи: з аеродрому вивозять розбиті вертольоти РФ

На військову базу рашистів, розташовану на аеродромі, знову "прилетіло".
У суботу ввечері, 3 вересня, у Мелітополі прогриміли нові вибухи в районі розташування військ російських окупантів.
На військову базу рашистів, розташовану на аеродромі, знову "прилетіло". Точними ударами ЗСУ вивели з ладу техніку ворога, пише РІА Мелітополь.
Відзначається, що місцеві жителі зафіксували, як з боку аеродрому вивозили розбиті військові машини рашистів.
"По вулиці Чкалова близько півгодини тому везли залишки вертольота", - уточнюється в матеріалі.
Підкреслюється, що після нової серії вибухів рашисти тягнули на лафеті другий підбитий вертоліт.
"В даний час знову гримлять вибухи. Очевидці зняли клуби чорного диму, в безпосередній близькості від установок ППО окупантів", - додали журналісти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Мелітополі прогриміло 5 вибухів на аеродромі.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.
"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони ймовірно раз з 10 намагалися розставити свою військову техніку. Однак наші сили опору в черговий раз перетворили їх невдалі спроби в густий чорний дим", - зазначив Федоров.
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