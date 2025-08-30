Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Перші крилаті ракети можуть підлетіти до України вже о 02:20.

РФ атакувала Україну Шахедами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У містах пролунали перші вибухи. Ударні дрони наблизились до Києва. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На підступах до міста ворожі БпЛА. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - написав Тимур Ткаченко.

Поблизу столиці вже було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що це була робота ППО.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що групи "Шахедів" зафіксовані у небі над Полтавською, Черкаською, Сумською, Київською, Рівненською, Вінницькою, Одеською, Чернігівською областями. Вони летять західним та південно-західним курсом.

Україна під атакою Шахедів / фото: Telegram-канал "Розвідка України"

Загроза ракетних ударів

Моніторингові канали повідомили про зліт літаків Ту-95мс з аеродрому "Оленья" у напрямку Каспійського моря. Також ще один літак Ту-160 летить з "Енгельса" в межах Саратовської області.

Згодом моніторинги повідомили про зліт ще одного стратегічного бомбардувальника Ту-160 та одного Ту-95 з авіабази "Енгельс-2".

Прибуття в потенційну зону пуску крилатих ракет Х-101/555:

02:20 Саратовська область.

02:50 Волгоградська область.

03:50 Каспійське море.

О 00:29 відмічено зліт ще одного стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2".

Літаки, з яких обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Зазначається, що у акваторію Чорного моря було виведено один ракетоносій. Загальний боєзапас до 8 крилатих ракет "Калібр".

Моніторинги повідомляють, що 29 серпня увечері з Далекого Сходу прилетів літак Ту-160. Ще два борти Ту-95 були на зарядці ракетами Х-101.

"Ймовірно, основний залп буде з цих трьох бортів з "Енгельс-2". На 00:40 в повітрі перебуває 4 борти Ту-95МС та 1 Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Удар по Запоріжжю

Запоріжжя опинилось під атакою "Шахедів". У місті пролунали потужні вибухи, на місці влучання здійнялась пожежа. Це підтвердив голова Запорізької ОВА Іван Федорів.

Згодом стало відомо, що під атакою ворога було підприємство.

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - написав Федорів.

Росіяни вдарили по Запоріжжю / фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

