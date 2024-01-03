Пролунали дуже сильні вибухи: РФ вдарила ракетами по центру Харкова

Російські окупанти атакували обласний центр ракетами С-300.

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РФ вдарила по центру Харкова ракетами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Російські окупанти пізно ввечері 3 січня атакували Харків. Посеред міста впали дві ворожі ракети. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він додав, що росіяни атакували місто ракетами С-300, за попередніми даними.

"Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів", - написав він.

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Інформації про постраждалих поки немає.

РФ вдарила по центру Харкова ракетами / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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