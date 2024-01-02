Все в диму, люди під завалами - відео з першими хвилинами після удару по будинку в Києві

Російські окупанти атакували Україну ракетами. Ворог вдарив прямо по житлових будинках. В результаті цього є загиблі і постраждалі. В Мережі з'явилося відео з першими хвилинами відразу після вибуху.
Патрульні приїхали на місце події одразу після ворожого удару. Правоохоронці шукали постраждалих, почали евакуйовувати людей і тварин з дому.
На кадрах видно сильне задимлення і руйнування у квартирах. У будинку під завалами були люди.
"Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів і перебувати в укриттях. Бережіть себе і своїх рідних", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео з першими хвилинами після "прильоту" по Києву:
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
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