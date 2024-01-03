"Не плач, мамо": військовий вперше подзвонив рідним після повернення з полону

З російського полону в Україну 3 січня повернулися 230 військових.

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Військовий повернувся з полону і вперше поговорив з мамою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Україну з російського полону повернули 230 українських військових. Зворушливі фото та відео вже облетіли кожне українське місто. Мама українського захисника дізналася про повернення свого сина прямо у момент, коли той лише вийшов з автобуса. Відео вже розлетілось в Мережі.

Жінка не змогла стримати сліз, коли почула голос своєї дитини. Весь час, поки він перебував у полоні, в неї залишалась лише надія на його повернення.

Виснажений, схудлий, але щасливий він думав не про себе, а про матусю. Навіть за багато кілометрів від неї він не переставав піклуватися про найріднішу людину та просив її не плакати, бо знав, що їй не можна переживати.

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"Мамо, не плач, тобі не можна", - казав військовий.

Відео з першою розмовою звільненого з полону військового та мамою:

Військовий повернувся з полону і вперше поговорив з мамою / фото: скріншот

Обмін полоненими 3 січня

В Україну 3 січня з російського полону повернулися 230 українських військових. Серед них були захисники Маріуполя, острови Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші. Це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед тих, кого вдалося повернути, 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначив, що окупанти досі тримають у полоні велику кількість азовців. Вони знаходяться в "особливих", найбільш жорстоких умовах.

Згодом у Мережі з'явилося зворушливе відео з моментом прибуття військових. На ньому видно як під'їжджають автобуси, з них виходять виснажені військові, які пробули у полоні багато місяців. Вони всі обіймаються, у багатьох на очах з'являються сльози.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про те, що мінімум одного з військових у російському полоні піддали тортурам. Чоловік повернувся у поганому стані, втратив десятки кілограмів.

"Щодо окремої історії. Сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від тебе відмовилась Україна. Весь цей час насправді російська сторона його не погоджувала на обмін", - розповів Лубінець.

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