Проявили кмітливість: ЗСУ показали ефектний спосіб розмінування

ЗСУ ефектно розмінували дорогу / скріншот

ЗСУ показали незвичайний спосіб ліквідації ворожих мін на дорозі. За допомогою дрона їх розмінували безпечно.

На одній з ділянок дороги російські окупанти встановили 7 протитанкових мін, але наші бійці проявили кмітливість - для знешкодження мін був використаний дрон. З його допомогою бійці скинули в місце скупчення мін снаряд.

В результаті всі встановлені міни здетонували, залишивши після себе лише невелику воронку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби розмінувати "Азовсталь", де тривалий час перебували мирні жителі та захисники Маріуполя. Двоє саперів підірвалися на міні.

Також ми писали, що на Харківщині російські окупанти з підрозділу ДШГр "Русич" підірвалися на протитанковій міні, яку раніше встановили воїни українського підрозділу "Кракен". Всі троє загарбників, які були всередині машини, миттєво вирушили на концерт Кобзона.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Читайте також: