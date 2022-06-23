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Екіпаж мертвий, від авто лишилась "морда": на Харківщині окупанти наїхали на міну бійців "Кракена"

23 червня 2022, 19:23

Момент "демілітаризації" зафіксував на фото інший загарбник, який їхав позаду на квадроциклі.

оккупанты взорвались на мине на Харьковщине
На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"/ Telegram Диванно-штурмовая бригада

На Харківщині російські окупанти з підрозділу ДШГр "Русич" підірвалися на протитанковій міні, яку раніше встановили воїни українського підрозділу "Кракен". Усі троє загарбників, які були всередині машини, миттєво вирушили на концерт Кобзона.

При цьому момент вибуху встиг зафіксувати четвертий окупант, який їхав позаду на квадроциклі. Він не наважився викласти у мережі відео "вибухової поїздки", проте оприлюднив фото. Ними у свою чергу поділився український Telegram-канал "Диванно-штурмова бригада".

"Сльозлива історія від орка, товариші якого підірвалися на протитанковій міні в Рубіжному Харківської області. Сам він їхав на квадроциклі позаду машини і не постраждав, але зняв чудове відео, як його друзів розщеплює на атоми і розкидає по околицях. Сподіваємося, що викладе він його дуже скоро", – йдеться у повідомленні.

Окупант, який зняв відео, писав, що він увімкнув камеру GO PRO всього за хвилину до вибуху. Таким чином кадри з "демілітаризації" загарбників встигли зафіксуватися на камеру.

Коли росіяни на авто наїхали на міну і машина вибухнула, у її кузові також здетонували дві протитанкові керовані ракети. Загарбники загинули одразу, а від авто лишилася тільки "морда".

  • На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"
    На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен" Telegram "Диванно штурмова бригада"
  • На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"
    На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен" Telegram "Диванно штурмова бригада"
  • На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"
    На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен" Telegram "Диванно штурмова бригада"
  • На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"
    На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен" Telegram "Диванно штурмова бригада"
  • На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"
    На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен" Telegram "Диванно штурмова бригада"
  • На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен"
    На Харківщині окупанти підірвалися на міні бійців "Кракен" Telegram "Диванно штурмова бригада"

Цікаво, що окупанти з підрозділу "Русич" ще 18 червня погрожували бійцям "Кракена", що їхні голови прикрашатимуть пікап загарбників. Та вже 20 червня цей пікап рознесло на шматки через встановлену воїнами "Кракена" міну.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині після боїв під Ізюмом близько 200 російських загарбників втекли з російського війська і переховуються від своїх командирів у лісі, адже не хочуть повертатися на фронт.

Нагадаємо, командири окупантів називають власних солдатів "одноразовими" і "м'ясом". Керівництво російської армії, наступаючи на воїнів ЗСУ, спочатку пускають вперед так званих "одноразових", а лише потім починають бій із застосуванням важкої техніки.

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