"Залишають міни під тілами вбитих українців": розкрито нові звірства окупантів

Міни / flickr.com

Російські окупанти замінувати близько половини території України. Як розповів радник глави МВС Віктор Андрусів, нелюди часто залишали міни в несподіваних місцях, зокрема під тілами вбитих українців.

Він підкреслив, що багато росіян маскують залишені ними міни, тому українцям потрібно бути дуже обережними.

"Є один дуже дикий випадок. У Чернігівській області росіяни вбили матір і дитину, зв'язали їх, а між ними заклали міну. До речі, вона спрацювала", - розповів Андрусів, передає 24 канал.

Він зазначив, що така страшна трагедія в черговий раз підтверджує цинічність і жорстокість росіян. І навіть те, що їх називають "орками" - це дуже м'яко.

Розмінування територій

За словами Андрусіва, якщо говорити не тільки про території, де росіяни зарили міни, а й про ті, які вони обстрілювали (тобто там можуть бути бомби, які не вибухнули), то зараз потрібно розмінувати майже половину країни. За оцінкою ДСНС, таких територій - близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

"Для розуміння масштабу цієї проблеми озвучу ще кілька цифр. З початку повномасштабного вторгнення ДСНС розмінувало 120 тисяч вибухонебезпечних предметів і 2 тисячі авіабомб, які не спрацювали", – сказав Андрусів.

Він підкреслив, що заміновані території України – одне з найбільш тривалих наслідків цієї війни, на яке йдуть не роки, а десятиліття.

Як пояснив Андрусів, ми досі знаходимо снаряди з часів Другої світової, в той же час інтенсивність того, що зараз вистрілюють росіяни – значно більше, ніж вистрілювали німці, оскільки останні не могли дозволити собі таких масштабів.

читайте такожВійська РФ почали мінувати українські землі протипіхотними мінами

Читайте також: