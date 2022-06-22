На Сумщині автомобіль із патрульними підірвався на міні

Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали дві людини.
На Сумщині на міні підірвався автомобіль з поліцейськими, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.
Інцидент трапився близько 21: 00 на території Охтирського району. Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали дві людини.
Крім того, за даними Живицького, російські окупанти сьогодні активно били з артилерії та мінометів по території Сумської області, також знову скидали вибухівку з безпілотників. Прильоти були зафіксовані:
- у Білопільській громаді-пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну вежу;
- у Глухівській громаді
- у Великописарівській громаді;
- у Хотинській громаді.
Раніше повідомлялося, що на пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловік. Це сталося в курортному селі Грибівка. Чоловік загинув на місці.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".
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