На Сумщині автомобіль із патрульними підірвався на міні

На Сумщині поліцейські підірвалися на міні / УНІАН

На Сумщині на міні підірвався автомобіль з поліцейськими, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

Інцидент трапився близько 21: 00 на території Охтирського району. Правоохоронці патрулювали території, коли автомобіль наїхав на міну. В результаті інциденту постраждали дві людини.

Крім того, за даними Живицького, російські окупанти сьогодні активно били з артилерії та мінометів по території Сумської області, також знову скидали вибухівку з безпілотників. Прильоти були зафіксовані:

у Білопільській громаді-пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну вежу;

у Глухівській громаді

у Великописарівській громаді;

у Хотинській громаді.

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловік. Це сталося в курортному селі Грибівка. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

Читайте також: