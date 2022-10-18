"Били кожен ранок і вечір": звільнені з полону українки розповіли, як з них знущалися в РФ

Звільнені з полону українки розповіли, як з них знущалися в РФ/ Telegram Єрмак

Українки, яких вдалося звільнити з російської неволі у межах обміну у понеділок, 17 жовтня, розповіли, що у полоні в РФ над ними постійно знущалися.

Жінок щоранку і щовечора виводили, щоб перерахувати, і під час цього били. Найбільше рукоприкладством до полонених українок займалися саме жінки. Коли не було побиттів, то з полонених знущалися морально. Про це звільнені з полону українки розповіли "Радіо Свобода".

Українкам у полоні постійно наголошували, нібито "Україна їх не хоче", і що вони нібито "нікому не потрібні".

"Над нами знущалися. Нас били. Вони нелюди, просто нелюди. Жінок били. Найбільше жінок били їхні жінки. Нас із камери виводили щоранку і щовечора рахувати і нас били. На Валуйках (місто у Бєлгородської області РФ – ред.) нас не били, але там морально знущалися", – розповіла одна з українок.

Також у полонянок питали, чи є у них родичі на тимчасово окупованих територіях. І якщо виявлялося, що є, їх намагалися схилити до отримання російського громадянства. Також їм пропонували співпрацю. Проте ні на одне, ні на інше українки не погодилися.

"Знущалися, як могли. Це фашисти, більше я нічого не скажу. Самі подумайте, хто ці люди і чи люди вони взагалі", – наголосила інша звільнена українка.

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Обмін полоненими

Нагадаємо, 17 жовтня під час обміну військовополоненими до України з російського полону повернулися 108 жінок. Серед них 35 – це захисниці із ЗСУ, 32 – з Військово-морських сил, 12 – з тероборони, 8 – із Нацгвардії, у тому числі двоє жінок з "Азову". Також було звільнено п’ятьох українок з ДССТ (Державної спецслужби транспорту), чотирьох – з Держприкордонслужби і 12 цивільних.

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, що потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також раніше повідомлялося, що увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці "Азова". Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

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