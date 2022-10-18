У Лимані знайшли тіла вбитих окупантами дітей: найменшій дівчинці було близько року

Після судово-медичної експертизи загиблих перепоховають / Фото t.me/UA_National_Police

У Лимані Донецької області поліція ексгумувала тіла п'ятьох дітей, яких вбили російські загарбники під час окупації міста.

Чотирьох дітей виявили в масовому похованні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Діти загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, повідомила пресслужба Нацполиции.

"Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 і 2008 років народження, і хлопчиків, народжених 2011 і 2012 років. Дві маленькі дівчинки - сестрички. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають", - йдеться в повідомленні.

У Лимані ексгумують тіла вбитих окупантами українців / Фото t.me/UA_National_Police

Серед убитих окупантами - діти / Фото t.me/UA_National_Police

Зазначається, що два тижні тривають слідчі дії в Лимані на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донбасу.Правоохоронці також вилучають тіла з одиночних поховань у дворах і городах.

Станом на ранок 18 жовтня в Краматорському районі ексгумували 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного жителя. Серед цивільних - 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать шести осіб не встановлена.

Звільнення Лиману

1 жовтня Збройні Сили України звільнили Лиман.

У звільненому місті було виявлено понад 50 свіжих поховань людей, що з'явилися за час російської окупації.

7 жовтня в Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих під час російської окупації.

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