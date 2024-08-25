У Львові чиновниця відмовилася вставати під час гімну України: як її покарали

Нахабною провокаторкою виявилася співробітниця Львівської ОВА Лідія Данько.

https://glavred.net/ukraine/vo-lvove-chinovnica-otkazalas-vstavat-vo-vremya-gimna-ukrainy-kak-ee-nakazali-10591466.html Посилання скопійоване

Співробітниця Львівської ОВА Лідія Данько потрапила в гучний скандал / Колаж: Главред, Фото: Скриншот/Varta1, Л.Менкуш-Мальків

У Львові в День Державного прапора під час акції на підтримку полонених українських захисників і зниклих безвісти, під час виконання гімну, одна з присутніх відмовилася вставати і показала активістам непристойний жест - середній палець.

Про це у своєму Facebook повідомила учасниця заходу, волонтерка Леся Менкуш-Мальків. За її словами, коли активісти почали виконувати державний гімн - усі присутні піднялися з лавок.

Волонтерка каже, що жінка поруч продовжила сидіти на лавці, тож вона вирішила жестом натякнути їй про необхідність встати.

відео дня

На відео, опублікованому волонтером, видно, як жінка сидить на лавці, поки лунає гімн України. Пізніше він показує середній палець на камеру.

Після цього волонтерка вирішила звернутися до поліцейських, які стояли неподалік, із проханням перевірити документи неадекватної жінки.

При цьому жінка, побачивши, що правоохоронці рухаються в її напрямку, спробувала втекти. Однак поліцейським вдалося її затримати та ознайомитися з документами.

Подробиці скандалу у Львові

Яке ж було їхнє здивування, коли з'ясувалося, що нахабною провокаторкою виявилася співробітниця Львівської ОВА Лідія Данько.

Після цього Лідія пішла з місця інциденту і сховалася в приміщення обласної адміністрації.

У коментарі "УП. Життя" директор Департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської ОДА Юрій Горун повідомив, що Лідія Данько справді була працівницею органу влади з 2017 року, але після скандалу, з 24 серпня 2024-го року, там уже не працює.

За словами чиновника, до цього інциденту за жінкою не спостерігали будь-якої дивної поведінки.

Дивіться відео - чиновниця влипла у скандал у Львові:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що поліцейська з Одеси потрапила в скандал. У Мережі опублікували відео з дівчиною-поліцейською з Одеси, яка в нецензурній формі прокоментувала необхідність охорони порядку в церкві. За її словами, у церкві могло зібратися від сили 30 осіб. "Там від сили - 30 осіб", - розповіла вона під час стріму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійця не впустили у вагон через собаку. Нацгвардійця дорогою з Києва до Чернігова не впустили у вагон "Інтерсіті" через великого пса. У підсумку військовий їхав майже три години в дорозі в тамбурі разом зі службовою собакою.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред