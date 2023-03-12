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У Житомирі офіцер побив ногами строковика: розгорівся великий скандал

12 березня 2023, 13:10
Офіційного підтвердження ситуації і реакції від військового керівництва про причини і наслідки дій підлеглого немає.
Скандал у Житомирі
Скандал у Житомирі / скріншот

У Житомирській області офіцер побив нібито солдат строкової служби. У мережі з'явилася відео, де строковика з незрозумілих причин б'ють з ноги.

Слідом були також опубліковані кадри, на яких начебто кривдник вибачився за вчинене і заявив про готовність понести покарання.

На першому відео видно, як чоловік завдає удару ногою в живіт іншому. Далі з'явилося відео з "вибаченням" чоловік у військовій формі представився як молодший лейтенант Віктор Вітусевич і визнав свою неправоту, хоча конкретно щодо чого не сказав, і висловив готовність понести відповідне покарання.

відео дня

"Я хочу сказати: алкоголь в армії - це неприпустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях, або в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і потрібно суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у цьому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", – заявив чоловік на відео.

Відзначимо, що офіційного підтвердження ситуації і реакції від військового керівництва про причини і наслідки дій підлеглого немає.

Побиття строковика

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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