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"Противник зумів розширити плацдарм": на Харківщині фіксується загострення

Даяна Швець
15 грудня 2024, 22:43
264
Південніше річки Оскіл, судячи зі всього, ситуація загострюється.
'Противник зумів розширити плацдарм': на Харківщині фіксується загострення
Противник зумів значно розширити свій тактичний плацдарм на р.Оскіл / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Коротко:

  • Військовий оглядач попередив про загострення на Харківщині
  • Ворог проривається у бік Западного

На жаль, швидше за все, ворогу з Росії вдалося значно розширити свій тактичний плацдарм на важливому напрямі. Йдеться про ситуацію у Харківській області на річці Оскіл, південніше Дворічної.

Такою інформацією на своїй сторінці в Фейсбук поділився військовий оглядач Костянтин Машовець.

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"Наскільки я зрозумів, противник зумів значно розширити свій тактичний плацдарм на р. Оскіл, південніше Дворічна (у напрямку Масютівка – Западне)", – зазначив він.

Військовий оглядач Костянтин Машовець пояснює, що, якщо північніше Дворічної українські війська зуміли відкинути противника знову за р.Оскіл, то південніше, судячи зі всього, ситуація загострюється.

"Противник, намагається прорватися далі, у бік Западне через лісок, вже на правому березі Осколу", – пише Машовець.

Водночас, за даними Генштабу, на Харківському напрямку противник штурмував наші позиції біля Високої Яруги, Вовчанська та Тихого. Дев’ять атак відбито силами оборони, триває одне боєзіткнення.

"Втрати ворога на даний час на напрямку склали 90 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири одиниці автотранспорту, дев’ять БпЛА та одиницю спеціальної техніки ворога; також пошкоджено три автомобілі та одну артилерійську систему", - йдеться в повідомленні в Фейсбуці.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, окупанти також небезпечно активізувались на Запоріжжі. Поблизу Гуляйполя агресори проводять активну розвідку.

На жаль, ЗСУ опинились у складній ситуації і біля Успенівки. Ситуація на Курахівському напрямку дуже складна, адже окупанти перекидають свої сили на південь від Покровська.

Водночас ЗСУ "покришили в золу" гори техніки РФ і Росія не може поповнити масштабні втрати. Через масштабне знищення окупанти тепер набагато менше використовують під час штурмів танків та бронемашин.

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Хто такий Костянтин Машовець

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

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