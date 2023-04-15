Просто все віддайте Україні: Подоляк розкритикував західні ЗМІ, що пророкують невдачу ВСУ

Михайло Подоляк, переконаний, що світові лідери повинні надати все Україні, громадяни якої готові покласти життя за право вільного світу існувати.

https://glavred.net/ukraine/prosto-vse-otdayte-ukraine-podolyak-raspek-zapadnye-smi-prorochashchie-neudachu-vsu-10463611.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк / Офіс президента України, УНІАН

Західним медіа та владою країн Заходу слід задуматися про збільшення військової допомоги ЗСУ (якщо її дійсно не вистачає), а не критикувати і не давати негативні прогнози. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Чиновник підкреслив, що вся інформація західних ЗМІ про брак у ВСУ ресурсів – всього лише суб'єктивна аналітика. І ще раз нагадав трагічну дату ‒ 24 лютого 2022 року ‒ коли світ скептично ставився до того, чи зможе Україна чинити опір російським агресорам.

"Де ми з вами були в їх аналітиці сьогодні? Нас уже не існувало б. Ми з вами через 14 місяців війни говоримо, тому що нас не існує. Так виглядає ця суб'єктивна аналітика", - додав спікер.

відео дня

Подоляк звернув увагу, що зараз країни Заходу накопичують певний обсяг зброї ‒ на випадок, якщо спалахне велика війна. Однак він переконаний, що зараз світові лідери повинні надати все тій країні, громадяни якої готові покласти життя за право вільного світу існувати і за демократію.

"Мені здається, що сьогодні потрібно не вважати, що у вас є чи ні, а просто все віддати Україні: боєприпаси і все інше. Паралельно з цим прискорити виробництво, тому що завжди є якась країна, яка не хоче вкладати - а це Росія – в свій комфорт, а хоче вкладати в агресію", – підсумував чиновник.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке припинення вогню на війні агресора Росії проти України нададуть окупантам можливість залишитися на захоплених територіях, чого не можна допустити. Київ буде переміщати війська на своїй землі так, як вважатиме за потрібне.

"Будь-яке припинення вогню означає право Росії залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити", - зазначив чиновник.

Також Подоляк заявляв, що фейкова риторика агресора Росії про "американські біолабораторії" в Україні є черговою безглуздою і незграбною спробою виправдати свої злочинні дії. Інші країни повинні сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю.

"РФ знову нібито виявила "американські біолабораторії" в Україні? Який же безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд зараз мають брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії. Втім, це здорово! Інші країни повинні нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю", - зазначив чиновник.

Вас може зацікавити: