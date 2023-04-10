УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Росіяни дуже швидко вчаться": Резніков розповів, як окупанти протидіють HIMARS

Аліна Дембіцька
10 квітня 2023, 22:23 оновлено 10 квітня, 22:23
70
Глава Міноборони зауважив, що російські загарбники – це ворог, з яким дуже важко битися.
Алексей Резников, HIMARS
Резніков розповів, як окупанти протидіять HIMARS / Facebook Резніков, DVIDSHUB Flickr

Після того, як Україна отримала сучасну західну зброю, російські окупаційні війська почали відводити свою техніку на більші відстані. Проте загарбники все ще не жаліють своїх солдатів і готові втратити до трьох мільйонів військових, аби досягти хоч якихось успіхів на фронті. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Delfi.

Як зазначив Резніков, росіяни – це ворог, з яким дуже важко битися. Вони дуже швидко вчаться. Внаслідок цього змінюється і тактика ведення бойових дій.

"Коли вони відкрито вторглися в Україну 24 лютого минулого року, вони йшли вперед колонами, без артилерійського прикриття, розвідки, нічого не боячись. І ще везли із собою парадну форму, думаючи, що за три дні вони пройдуть парадом центром Києва. Це їм дорого коштувало. Ми розбивали ці колони, перерізали їхні логістичні ланцюжки. Це призвело до першого, як вони називали, "жесту доброї волі" – звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Черговий прояв "доброї волі" стався на Зміїному острові, потім у Харківській області та Херсоні", - сказав міністр оборони.

відео дня

Резніков зазначив, що з травня Україна почала отримувати від партнерів "речі, що змінюють хід гри, як-от 155-мм артилерійські системи, а з середини літа отримали другу підтримку, яка змінює істотно все, – HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню".

За його словами, системи західних країн дали змогу ЗСУ влучати в цілі на відстані 80 км, знищувати російські склади зброї, склади з паливом і командні пункти ЗС РФ. Це Резніков назвав ключем до успіху в напрямку Харкова і Херсона.

"Вони (росіяни) винесли з цього урок і стали відтягувати всю цю свою інфраструктуру за 120 км. Так, це ускладнило їхню логістику, але ми більше не могли вражати ці цілі за допомогою HIMARS та інших систем. Виникла необхідність у пошуку інших рішень, здатних подовжити наші руки. Саме тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами, заявляючи, що нам потрібні нові озброєння і боєприпаси до них, щоб ми мали можливість вражати цілі навіть на відстані 120 або 150 км. Ну а мрія – дістати й понад 300 км", - зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти відбивалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив Резніков, підкресливши, що це ще раз підтверджує, що йде війна "вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Раніше військовий експерт Олег Жданов казав, що сучасна військова техніка Росії вже не перекидається на війну в Україну. Зараз загарбники знімають радянську техніку і озброєння зі складів тривалого зберігання - мова йде про машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Потужна підтримка від Данії: ЗСУ скоро отримають САУ Caesar та перші танки Leopard

Потужна підтримка від Данії: ЗСУ скоро отримають САУ Caesar та перші танки Leopard

20:40 Світ
В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату нестерпної спеки - карта

В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату нестерпної спеки - карта

19:56 Синоптик
"Бої дуже гарячі": окупанти ведуть наступ відразу на чотирьох напрямках - Маляр

"Бої дуже гарячі": окупанти ведуть наступ відразу на чотирьох напрямках - Маляр

18:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:23

"Росіяни дуже швидко вчаться": Резніков розповів, як окупанти протидіють HIMARS

22:22

Ні, не злипнеться: топ-5 головних ласунів за знаком зодіаку

21:55

"Мають варити кашу": священник РПЦ оскандалився заявою, що жінки "не повинні керувати своїм життям"Відео

20:49

Сусіди чули сильний крик: у Львові зламаний ліфт убив матір двох дітей

20:49

Віталій Портников. Україна змінює свої воєнні плани?Відеоблоги

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:40

Потужна підтримка від Данії: ЗСУ скоро отримають САУ Caesar та перші танки LeopardВідео

19:56

В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату нестерпної спеки - картаВідео

19:53

"Це просто жах!": Анастасія Приходько втратила слух через важку хворобу

19:40

Росіяни мріють розколоти Україну через мовне питанняПогляд

Реклама
19:39

Міноборони могло потрапити у пастку: Резніков здивував подробицями про секретний бункер у Гостомелі

19:21

Байден планує балотуватися на другий термін – NBC NewsВідео

19:20

Російське суспільство починають морально готувати до майбутньої втечі окупаційних військПогляд

18:49

"Бої дуже гарячі": окупанти ведуть наступ відразу на чотирьох напрямках - МалярВідео

18:29

Біда притягнеться магнітом: коли не можна мити вікна

18:21

Дашу Астаф'єву запідозрили у вагітності - співачка розкрила правду

18:18

Великий вівторок 2023: прикмети та 2 суворі заборони для кожної жінкиВідео

17:45

"Йдуть найкращі": у важких боях за Україну загинув молодий захисник Артур АсадовВідео

17:26

Молодшому 19 років: з російського полону в Україну повернулися 100 військовихВідео

17:05

"Досить вам народжувати": Тарабарова зіткнулася з жорстким хейтом в Мережі через вагітністьВідео

17:03

У ЗСУ попередили, що РФ може атакувати Україну новими іранськими дронамиВідео

Реклама
16:55

Легкий салат на Великдень 2023 замість Олів'є: рецепт давно забутої страви, який коштує копійкиВідео

16:45

Як за 10 хвилин начистити гору креветок: цей простий трюк знають лише одиниціВідео

16:26

Який чай не можна пити перед сном і який можна: цікаві відомості про напої

16:17

Людина без Батьківщини: колишня Ступки здивувала примітивним висловлюванням

16:05

"Путін вичерпав свій ліміт часу": Данілов сказав, на чиєму боці зараз час у війніВідео

15:54

"Сподіваюся, не вкрадуть": Топольський вперше показав свою дівчинуВідео

15:22

РФ ледь не збила розвідувальний літак Британії: одна подія могла втягнути НАТО у війну – WPВідео

15:21

Виплати 30 тисяч гривень військовим знову повернули: всі подробиціВідео

15:14

Помер член гурту ABBA Лассе ВелландерВідео

15:00

Скасування броні від мобілізації: у Кабміні розповіли, у яких випадках її анулюютьВідео

14:58

Страсний тиждень 2023: 5 найсуворіших заборон перед Великоднем, які ніколи не порушувалиВідео

14:31

Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя ректорства заявив про передачу повноваженьВідео актуально

14:29

Гуркотіло і вибухало: біля Авдіївки ЗСУ знищили систему ППО і Мі-24 РФВідео

14:12

"Крихітка на мільйон доларів" 48-річна Хіларі Суонк вперше стала мамою

13:55

Забезпечать міцний та здоровий сон: які кімнатні квіти повинні бути в спальніВідео

13:37

Як виглядає єдина дочка прес-аташе РФ, путіністки ЗахаровоїВідео

13:28

Заробила сотні тисяч доларів: колишня дружина Путіна збагатилася на війні з Україною

13:20

Щоб у роті тануло: як засолити сало по-українськи – хитрий спосіб, про який мало хто знає

12:35

Перерахували пенсії: хто з українців отримає доплату в 1,2 тисячі грнВідео

12:13

Більше не ховається: Паперна блиснула на червоній доріжці в РФ та відновлює виходи у світ

Реклама
12:05

Два дрони отримали захисники Авдіївки за сприяння Favbet Foundation

11:59

"Злив" документів Пентагону: фронтова ППО України виснажиться в травні — у ЗСУ відповіли

11:42

"Витік" документів Пентагону: США шпигували за Зеленським - CNNВідео

11:39

Гороскоп Таро на травень 2023: Ракам - зростання доходів, Левам - хвороба, Дівам - сюрпризВідео

10:47

Відправляти воювати на Донбас замість відбування терміну: росЗМІ розкрили новий план окупантівВідео

10:45

Військового назвали колаборантом: на Миколаївщині боєць ВСУ зажадав зняти прапор України з магазинуВідео

10:26

Гороскоп на сьогодні 10 квітня 2023: Тельцям - неприємності, Близнюкам - удачаВідео

10:19

У Бахмуті окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі - СирськийВідео

09:46

"Всі новини - пропаганда": Маск відмовився видалити пост Медведєва про "зникнення України"Відео

09:35

У Байдена справу Трампа розкрутять "на повну котушку": ексглава МЗС розкрив сценарійВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти