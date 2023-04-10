"Росіяни дуже швидко вчаться": Резніков розповів, як окупанти протидіють HIMARS

Глава Міноборони зауважив, що російські загарбники – це ворог, з яким дуже важко битися.

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Резніков розповів, як окупанти протидіять HIMARS / Facebook Резніков, DVIDSHUB Flickr

Після того, як Україна отримала сучасну західну зброю, російські окупаційні війська почали відводити свою техніку на більші відстані. Проте загарбники все ще не жаліють своїх солдатів і готові втратити до трьох мільйонів військових, аби досягти хоч якихось успіхів на фронті. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Delfi.

Як зазначив Резніков, росіяни – це ворог, з яким дуже важко битися. Вони дуже швидко вчаться. Внаслідок цього змінюється і тактика ведення бойових дій.

"Коли вони відкрито вторглися в Україну 24 лютого минулого року, вони йшли вперед колонами, без артилерійського прикриття, розвідки, нічого не боячись. І ще везли із собою парадну форму, думаючи, що за три дні вони пройдуть парадом центром Києва. Це їм дорого коштувало. Ми розбивали ці колони, перерізали їхні логістичні ланцюжки. Це призвело до першого, як вони називали, "жесту доброї волі" – звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Черговий прояв "доброї волі" стався на Зміїному острові, потім у Харківській області та Херсоні", - сказав міністр оборони.

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Резніков зазначив, що з травня Україна почала отримувати від партнерів "речі, що змінюють хід гри, як-от 155-мм артилерійські системи, а з середини літа отримали другу підтримку, яка змінює істотно все, – HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню".

За його словами, системи західних країн дали змогу ЗСУ влучати в цілі на відстані 80 км, знищувати російські склади зброї, склади з паливом і командні пункти ЗС РФ. Це Резніков назвав ключем до успіху в напрямку Харкова і Херсона.

"Вони (росіяни) винесли з цього урок і стали відтягувати всю цю свою інфраструктуру за 120 км. Так, це ускладнило їхню логістику, але ми більше не могли вражати ці цілі за допомогою HIMARS та інших систем. Виникла необхідність у пошуку інших рішень, здатних подовжити наші руки. Саме тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами, заявляючи, що нам потрібні нові озброєння і боєприпаси до них, щоб ми мали можливість вражати цілі навіть на відстані 120 або 150 км. Ну а мрія – дістати й понад 300 км", - зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти відбивалися від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив Резніков, підкресливши, що це ще раз підтверджує, що йде війна "вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Раніше військовий експерт Олег Жданов казав, що сучасна військова техніка Росії вже не перекидається на війну в Україну. Зараз загарбники знімають радянську техніку і озброєння зі складів тривалого зберігання - мова йде про машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше.

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