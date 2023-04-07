УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторії

Андрій Ганчук
7 квітня 2023, 21:49 оновлено 7 квітня, 21:49
102
Країна-окупантка Росія знову тиражує дурні спроби виправдання своїх агресивних дій проти України, зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Росія
Нехай інші налаштовуються пропагандистськими дурницями, які поширює Росія - Подоляк / Колаж Офіс президента, ua.depositphotos.com

Фейкова риторика агресора Росії про "американські біолабораторії" в Україні є черговою безглуздою і незграбною спробою виправдати свої злочинні дії. Інші країни повинні сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував чергову заяву представників РФ, які знову, мовляв, "виявили" американські біолабораторії в Україні.

За словами чиновника, таким чином країна-окупант Росія незграбно намагається виправдати свої агресивні дії проти України.

відео дня

"РФ знову нібито виявила "американські біолабораторії" в Україні? Який же безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд зараз мають брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії...",- зазначив чиновник.

При цьому він додав, що інші країни знову можуть послухати російську пропагандистську дурість.

"Втім, це здорово! Інші країни повинні нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю", - підкреслив Михайло Подоляк.

Фейк про нібито "біолабораторії в Україні"

Країна-окупант Росія після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну почала посилено розкручувати фейки про, мовляв, "підконтрольні Пентагону біолабораторії в Україні".

У березні минулого року президент Зеленський заявив, що таке звинувачення більше схоже на анекдот. За його словами, лабораторії займаються в Україні тільки науковою діяльністю і нічим іншим.

"Так, це анекдот. Тут мені нема чого пояснити. Ну, немає у нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій і хімічної зброї немає", - сказав тоді глава держави.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в жовтні 2022 року розповів на Радбезі про те, що Москва, мовляв, "отримала документи про роботу біолабораторій в Україні", в яких йдеться про вивчення нібито "поширення небезпечних інфекцій" через мігруючих птахів, кажанів і комарів". За його словами, "бойові комарі" можуть покусати російських окупантів, після чого вони не зможуть виконувати бойові завдання.

До речі, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил агресора Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов 7 квітня знову озвучив пропаганду про, мовляв, "американські біолабораторії в Україні. Нібито "Штати шукають своїх втікачів учасників військово-біологічних проектів і набирають новий персонал". Мовляв,"біолабораторії знову почали свою роботу".

Дивіться відео ТСН - як працюють фейки та чому Росія витрачає мільйони доларів на пропаганду

Війна Росії проти України:

новини Росії Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
Реклама

Головне за день

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - Зеленський

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - Зеленський

22:36 Політика
"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - Жданов

"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - Жданов

22:27 Україна
"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторії

"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторії

21:49 Політика
Всі головні новини

Останні новини

23:25

Влада Путіна буде "тріщати по швах", а контрнаступ ЗСУ - "потужним і несподіваним" - астролог

22:43

Як доглядати за сливою, щоб вона плодоносила і принесла багатий урожай

22:36

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - ЗеленськийВідео

22:27

"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - ЖдановВідео

21:49

"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторіїВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:48

Чому 3 заборони ніколи не порушували у Вербну неділю: прикмети 9 квітня і що не можна робитиВідео

21:43

Головоломка, з якою впораються лише найуважніші: потрібно знайти 16 тигрів за 21 секунду

21:35

Марк Фейгін. Незручна для Путіна правда вирвалася назовніВідеоблоги

21:17

Що можна зробити зі старим салом: 4 причини дістати шматок, який завалявся в холодильникуВідео

Реклама
21:13

"Не готова відмовитися": Лобода здивувала новою заявою про РФВідео

21:00

"Загинула моя Катюша": росіяни безжально вбили 25-річну красуню-військовуВідео

20:30

У бою загинув український художник, скульптор і музикант: окупанти відібрали батька у трьох дітей

20:18

Час окупації Росії в Криму добігає кінця, і росіяни це вже зрозуміли - КулебаВідео

19:30

"Зазнали гонінь": Лобода публічно розповіла про Пугачову і Галкіна після скандалу в РосіїВідео

19:25

"Хочу жити": окупанти почали масово здаватися в полон перед наступом ЗСУ

19:20

Миролюбний меседж Лули в стилі Папи РимськогоПогляд

19:00

"Саме те, що потрібно": Єрмак анонсував "багато неприємностей" для росіянВідео

18:55

Китай проти тривалої війни в Україні і підтримає "політичний мирний план" Франції - Сі ЦзіньпінВідео

18:44

Російський слід VBet. Що пов'язує вірмен з BetConstruct та власника українського Forbes

18:33

Пакет з пакетами - минуле століття: як їх зберігати найкраще

Реклама
18:06

Взяла в руки зброю: модель з Києва кинула подіум і пішла служити в НацгвардіюВідео

17:54

У росіян є мотив: ГУР - про те, чому РФ "злила" секретні документи про контрнаступ ЗСУВідео

17:45

Зубну щітку потрібно міняти частіше, ніж ви думаєте: як зробити, щоб вона служила довше

17:32

Стало важче через Пугачову і Вайкуле: путініст Резник поскаржився на брак грошейВідео

17:26

"Іспанський сором": пластичні експерименти Кіркорова досягли апогеюВідео

17:26

Зірка "Перших ластівок" зіграє у великому історичному серіалі від Netflix

17:24

У Китаї ухилилися від діалогу Сі Цзіньпіна з Зеленським і невірно трактували війнуВідео

17:14

Ризик інсульту: путіністу Пригожину різко стало поганоВідео

16:51

ЗСУ отримали 100 авто від Favbet Foundation

16:43

Більше 100 гривень за кг: в Україні підняли ціни на 4 овочаВідео

16:30

Гороскоп на тиждень 10-16 квітня 2023: Рибам - романтика, Водоліям - проблеми зі здоров'ямВідео

16:27

Лавров розкотив губу і захотів переговорів з Україною з цинічною умовоюВідео

16:20

Викидати не можна: куди подіти освячену яєчну шкаралупу після ВеликодняВідео

16:16

Бліє, ледве потрапляючи в ноти: путініст Лепс намагається зробити зі своєї безталанної дочки зіркуВідео

16:05

Контрнаступ ЗСУ: у ГУР заявили, що доленосні рішення ухвалюються перед ударомВідео

16:04

Після 24 лютого кожен мій ранок починається молитвою - Світлана ЛободаЕксклюзив

15:40

У розвідці дізналися ймовірні плани РФ: Зеленський провів важливе засідання Ставки

14:59

Про удари військ РФ по Харкову промовчали: у Бєлгороді злякалися ЗСУ і скасували парад 9 травняВідео

14:55

Чому хліб не можна класти догори ногами: 3 причини, які привертають біду

14:51

Голова Ради адвокатів Київської області заявив про порушення з боку ДБР

Реклама
14:48

В ОП назвали вкиданням "злиті" в ЗМІ матеріали про підготовку контрнаступу ЗСУ

14:45

В Україні пообіцяли 20 млн гривень тому, хто посадить дрон на Красній площі в Москві на 9 травняВідео

14:41

83-річна бабуся зірвала багатомільйонний джекпот і зробила несподівану покупку

14:14

Вадим Слюсарєв - біографія досьє

14:09

Три проєкти об’єднаної маркетингової команди марафону "Єдині новини" потрапили до фіналу премії Promax Europe

14:09

Діамантові сяючі писанки на Великдень: як пофарбувати яйця виномВідео

14:05

Чи можна з кісточки виростити кавун: що зробити, щоб зійшла смачна ягода

13:55

"Україна не торгує територіями": у МЗС відповіли президенту Бразилії щодо Криму

13:54

Чим прикрасити паску в домашніх умовах: 3 простих і незвичайних способиВідео

13:50

Росіяни могли псувати винищувачі МіГ-29 перед їх передачею ЗСУ - міністр оборони СловаччиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти