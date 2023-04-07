"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторії

Країна-окупантка Росія знову тиражує дурні спроби виправдання своїх агресивних дій проти України, зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Нехай інші налаштовуються пропагандистськими дурницями, які поширює Росія - Подоляк / Колаж Офіс президента, ua.depositphotos.com

Фейкова риторика агресора Росії про "американські біолабораторії" в Україні є черговою безглуздою і незграбною спробою виправдати свої злочинні дії. Інші країни повинні сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував чергову заяву представників РФ, які знову, мовляв, "виявили" американські біолабораторії в Україні.

За словами чиновника, таким чином країна-окупант Росія незграбно намагається виправдати свої агресивні дії проти України.

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"РФ знову нібито виявила "американські біолабораторії" в Україні? Який же безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд зараз мають брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії...",- зазначив чиновник.

При цьому він додав, що інші країни знову можуть послухати російську пропагандистську дурість.

"Втім, це здорово! Інші країни повинні нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю", - підкреслив Михайло Подоляк.

Фейк про нібито "біолабораторії в Україні"

Країна-окупант Росія після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну почала посилено розкручувати фейки про, мовляв, "підконтрольні Пентагону біолабораторії в Україні".

У березні минулого року президент Зеленський заявив, що таке звинувачення більше схоже на анекдот. За його словами, лабораторії займаються в Україні тільки науковою діяльністю і нічим іншим.

"Так, це анекдот. Тут мені нема чого пояснити. Ну, немає у нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій і хімічної зброї немає", - сказав тоді глава держави.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в жовтні 2022 року розповів на Радбезі про те, що Москва, мовляв, "отримала документи про роботу біолабораторій в Україні", в яких йдеться про вивчення нібито "поширення небезпечних інфекцій" через мігруючих птахів, кажанів і комарів". За його словами, "бойові комарі" можуть покусати російських окупантів, після чого вони не зможуть виконувати бойові завдання.

До речі, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил агресора Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов 7 квітня знову озвучив пропаганду про, мовляв, "американські біолабораторії в Україні. Нібито "Штати шукають своїх втікачів учасників військово-біологічних проектів і набирають новий персонал". Мовляв,"біолабораторії знову почали свою роботу".

Дивіться відео ТСН - як працюють фейки та чому Росія витрачає мільйони доларів на пропаганду

Війна Росії проти України: