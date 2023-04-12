'Путін – це лише голограма': війна проти України була запланована ще з моменту розвалу СРСР - Таїпов

Коли Джохар Дудаєв говорив про те, що Україна зіткнеться з Росією, це було не просто так.

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Таїпов заявив, що війна проти України була запланована ще з моменту розвалу СРСР / Колаж скріншот YouTube, Міноборони РФ

Війна країни-агресорки Росії проти України була спланована ще з моменту розпаду СРСР з метою повернути Україну в лоно РФ, і російський диктатор Володимир Путін є лише фігурою в цій масштабній схемі. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

"Справа ж не в Путіні – це не він в літаках, танках сидить, це Росія. Ця війна була запланована ще з моменту розвалу СРСР з метою повернення України в лоно РФ. Ми весь час акцентуємо увагу на якихось іменах, а справа ж в самій імперській суті", - зазначив племінник Дудаєва.

Він підкреслив, що коли Джохар Дудаєв говорив про те, що Україна зіткнеться з Росією, це було не просто так. Як зазначив Таїпов, Дудаєв був генералом стратегічної авіації, а генерали стратегічних військ відрізняються тим, що вони мислять стратегічно, на перспективу.

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"Путін з'явився так само, як Гітлер, зігравши на настроях мас. Він – функція, голограма. Зараз усі гадають, скільки у нього двійників, але це просто засмічує ефір. Яка різниця, хто був у Маріуполі, яке це відношення має до війни?! Припустимо, він гей – хіба це полегшило завдання України? Абсолютно ні. Чітка концентрація всіх сил, інтелектуальних, фінансових, економічних, військових, людських – ось що сьогодні потрібно", - сказав Таїпов.

Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що наразі Україна готує для російських кораблів черговий "сюрприз" на морі. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначає, що Україна чекає слушного моменту.

Російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко висловив думку, що коли українські військові звільнять Крим, у країні-агресорці Росії може обвалитися влада, тому що силовики припинять її підтримувати. Російський диктатор Володимир Путін втратить свою підтримку, а ті настрої, які зараз висловлює російський терорист Ігор Гіркін, можуть стати масовими. Російська влада після цього провалиться у смуту.

Як зазначив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов, країна-агресорка Росія зараз не в змозі піти на інші країни Європи, проте вона зробить це, коли зміцніє. Російський диктатор Володимир Путін не божевільний, він діє як підлий прагматик.

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