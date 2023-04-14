"Терактів не уникнути": Подоляк попередив світ про наслідки неправильної фіналізації війни з РФ

Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України, підкреслив Подоляк.

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Подоляк попередив світ про наслідки неправильної фіналізації війни з РФ / Офіс президента України, скріншот

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк застеріг світову спільноту від негативних наслідків неправильного завершення війни країни-агресорки Росії проти України.

"Давайте відверто… Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з російською диктатурою", - написав Подоляк у Twitter.

За його словами, шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України.

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"Інакше війни, терактів по всьому світу та операцій російських спецслужб не уникнути", - застеріг радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке припинення вогню на війні агресора Росії проти України нададуть окупантам можливість залишитися на захоплених територіях, чого не можна допустити. Київ буде переміщувати війська на своїй землі так, як вважатиме за потрібне.

"Будь-яке припинення вогню означає право Росії залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити", - зазначив чиновник.

Також Подоляк заявляв, що фейкова риторика агресора Росії про "американські біолабораторії" в Україні є черговою безглуздою і незграбною спробою виправдати свої злочинні дії. Інші країни повинні сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю.

"РФ знову нібито виявила "американські біолабораторії" в Україні? Який же безглуздий, незграбний і передбачуваний вигляд зараз мають брехливі спроби Росії виправдати свої агресивні дії. Втім, це здорово! Інші країни повинні нарешті сповна насолодитися російською пропагандистською дурістю", - зазначив чиновник.

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