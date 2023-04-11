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"Залишився тиждень": Світан розкрив плани окупантів на фронті до Великодня

Аліна Дембіцька
11 квітня 2023, 04:15
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Росіяни поставили собі за мету повністю захопити Бахмут до Великодня, а тому стягнули всі можливі резерви та техніку.
Роман Свитан, российские военные
Світан розкрив плани окупантів на фронті до Великодня / Особистий архів Романа Світана, Міноборони РФ

Російська окупаційна армія кинула усі свої зусилля на взяття Бахмута. Загарбники мають орієнтовно тиждень, а потім сподіваються, що наступить "великоднє перемир’я". Таку думку висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

Як зазначив Світан в ефірі 24 каналу, зараз у Бахмуті важка ситуація. Росіяни поставили собі за мету повністю захопити місто до Великодня, а тому стягнули всі можливі резерви та техніку. Вони мають великі сподівання, що після того, як вони захоплять Бахмут, настане "великоднє перемир’я".

"Зараз вони будуть докладати максимум зусиль: авіація, артилерія, елітні підрозділи. Пригожин зрозумів, що має великі проблеми з виконанням поставленого завдання. У нього з’явилось розуміння, що попереду у них лише втеча і тому робить відповідні заяви, що нібито Україна підготувала 400 тисячне військо і "нам (росіянам - ред.) потрібно бігти аж до Ростова". Ось така подача інформації свідчить про те, що у них залишився тиждень. Вони розраховують на якесь перемир’я. Думаю ми їх засмутимо", - заявив Світан.

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Полковник ЗСУ в запасі розповів, що ЗСУ підвели до Бахмута підкріплення. Зараз лінія фронту у місті проходить біля залізничної колії, яку росіянам буде дуже важко подолати.

"Генерал Сирський повністю контролює ситуацію і прийме вірне рішення для оборони Бахмута. Думаю, нам потрібно ще кілька тижнів, а далі буде легше", - наголосив Світан.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заговорив про ймовірність виходу українських військових з Бахмута. Він зазначив, що таке рішення буде прийнято, якщо ситуація в місті погіршуватиметься, а також існуватиме загроза втрати особового складу.

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