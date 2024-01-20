'Пропетляти' від армії не вийде: в Україні повістки розсилатимуть по-новому

Верифікація даних в електронному реєстрі "Оберіг" вже проведена, підкреслила Катерина Чорногоренко.

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В Україні змінено порядок розсилки повісток / Колаж: Главред, фото: уп, УНІАН

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко розповів про те, як в Україні реформують систему відправки повісток військовозобов'язаним громадянам.

Верифікація даних в електронному реєстрі "Оберіг" вже проведена, тому після прийняття відповідного законопроекту буде запущений електронний кабінет військовозобов'язаного, розповіла вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Міноборони уточнила, що електронний кабінет планують запустити в роботу в другому кварталі цього року.

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"Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй повсякденній роботі", — зазначила заступник міністра оборони.

Разом з тим вона звернула увагу на те, що верифікація даних в електронному реєстрі "Оберіг" вже проведена, отже Міноборони перевело паперову інформацію в цифрову.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути в ТЦК. Це повинно працювати як годинник, ТЦК повинні мати верифіковані списки військовозобов'язань", - додала Чорногоренко.

Раніше Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію". Віцепрем'єр прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" і пояснив деталі.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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