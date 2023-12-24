"Не буде ніколи": Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію"

Віцепрем'єр прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток "Дія".

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Михайло Федоров прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток " Дія " / Колаж фото УНІАН та уп

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію про ймовірність видачі повысток військовозобов'язаним за допомогою електронного додатку "Дія".

Як підкреслив він у своєму Telegram, в Україні що повісток у додатку "Дія" ніколи не буде.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток в Дії не буде ніколи. І тільки так", - написав Федоров. відео дня

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Як відомо, раніше в МОУ прокоментували питання щодо роздачі повісток в публічних місцях. У МОУ кажуть, що зараз фокус несправедливо зміщений на тих, хто не хоче отримувати повістки, а не на воїнів, які через це не можуть піти у відпустку.

Мобілізація в Україні

Раніше в Міноборони уточнили позицію щодо можливості мобілізації осіб, які перебувають за кордоном. Міністр оборони Рустем Умеров не мав на увазі в своїх словах Юридичний тиск або покарання чоловіків, які виїхали за кордон, сказав Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, речник Міноборони України пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом. Рекрутинг-це сервіс для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ, обираючи свої умови. Це не виключає мобілізації, але ці дві системи можуть існувати паралельно.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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