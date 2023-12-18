Залужний - про мобілізацію: потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротацію

Воєнкоми, які раніше були звільнені, знали, як потрібно проводити мобілізаційні заходи, сказав Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний.

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Людям на передовій потрібна заміна - Залужний / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Залужного, Главред

Мобілізацію в Україні слід повернути в ті рамки, які працювали раніше. Людей, які зараз на фронті, потрібно кимось міняти. Воєнкоми, яких звільнили, знали, як проводити мобілізацію, а зараз їх немає. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що мобілізацію потрібно повернути в рамки, в яких раніше все працювало.

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"(Мобілізацію, - ред.) просто потрібно повернути в ті рамки, в яких вона була, на яких вона працювала раніше", - сказав Залужний.

Він акцентував увагу на тому, що людей, які зараз воюють на фронті, потрібно кимось міняти. Давати оцінку ефективності рекрутингу поки що зарано.

"Рекрутинг оцінювати трохи зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що потрібно посилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх повинен хтось замінювати, їм повинен хтось допомагати",-вважає Залужний.

Що стосується звільнених воєнкомів, главком додав, що вони знали, як проводити мобілізаційні заходи.

"Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз", - підкреслив Валерій Залужний.

Мобілізація в Україні

У Міноборони заявили про новий підхід до мобілізації - зокрема, глава відомства Рустем Умеров сказав, що органи місцевого самоврядування повинні бути ще більше залучені в мобілізаційні процеси. За його словами, потрібно змінити підхід до підготовки військовозобов'язаних і населення до опору.

Крім того, влада готує законопроект про зміни до мобілізації. Поліцейські, працівники БЕБ і співробітники Державної пенітенціарної служби втратять право на відстрочку. Звільнитися з військової служби зможуть особи, які прослужили під час воєнного стану 36 місяців.

Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, чисельність військ становить 1,1 млн осіб, які потрібно тримати постійно.

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