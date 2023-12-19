Президент України Володимир Зеленський дає велику пресконференцію за підсумками 2023 року. Її анонсували в Офісі президента. Згодом українці зустрінуть другу річницю повномасштабного вторгнення РФ.
Пресконференцію, яку проводять 19 грудня, можна переглянути в ефірі національного телемарафону.
Дивіться пресконференцію Зеленського:
Пресконференції Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проводив пресконференцію в метро. Вона відбулася 23 квітня 2022 року. Тоді президент розповідав про замах на нього, припинення переговорів із РФ та інші дуже важливі питання.
Ще одна пресконференція була в першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді Зеленський стверджував, що "Україна точно переможе РФ, можливо, цього року". Як уже стало зрозуміло, цього року війна ще не закінчиться.
Тоді він також розкритикував китайський "мирний план" і розповів про важливість західної підтримки та надання пакетів військової допомоги.
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