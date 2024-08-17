Віє 'радянщиною': Євген Клопотенко потрапив у скандал через зміну гімну Києва

Євгена Клопотенка почали критикувати в Мережі через пісню "Як тебе не любити, Києве мій!".

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Клопотенко потрапив у скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Відомий український кулінар Євген Клопотенко втрапив у черговий скандал у соціальних мережах.

Кухар різко висловився про гімн столиці. Клопотенко заявив, що від пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" віє "радянщиною". Він також запропонував замінити гімн столиці якоюсь більш сучасною композицією.

"Неочікуване запитання про пісню "Києве мій". Вона ніби норм, всі її люблять і все таке. Але коли я прибуваю на вокзал і чую її, то опиняюся наче в якомусь радянському фільмі. Хочеться чогось нового. В кого теж так? Є сенс створити якийсь більш сучасний гімн Києва і запропонувати "Укрзалізниці", щоб вмикали його?" – написав Клопотенко у своєму Instagram. відео дня

Однодумців у кухаря виявилося небагато. Євгена Клопотенка почали критикувати в Мережі, мовляв, пісня "Як тебе не любити, Києве мій!" насправді чудова, і не потрібно нічого змінювати та осучаснювати. Також кулінару пояснили, що про радянщину там не йдеться, адже композицію навпаки створювали з любов'ю до всього українського.

Згодом Євген Клопотенко оновив свою публікацію і дописав, що дослухався до думки користувачів.

"Дякую за думку кожного, почув. Буду змінювати своє ставлення до цієї пісні", - зазначив він.

Що відомо про Євгена Клопотенка / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що Євген Клопотенко здивував архівними фотками зі своєї юності. Відомий кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко здивував армію фанатів своєю зовнішністю в 21 рік на архівних фото.

Клопотенко розповів, що любить їсти Олена Зеленська, адже неодноразово зустрічався з Першою леді України та готував для неї страви. Він заявив, що вона неперебірлива в їжі та має гарний апетит.

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